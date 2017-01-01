Международные аудиторы спрогнозировали курс гривны

Standard&Poor's ожидает, что в 2020-2021 гривна будет укрепляться к отметке 29,80 грн/$ и 28,80 грн/$ на конец года соответственно.

S&P ожидает рост реального ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,1% depositphotos.com/

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's прогнозирует курс гривны на конец 2018 года на уровне 29,50 грн/$, на конец 2019 года – 30,5 грн/$. Об этом пишет FinClub в понедельник, 23 апреля со ссылкой на отчет агентства.

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При этом Standard&Poor's ожидает, что в 2020-2021 гривна будет укрепляться к отметке 29,80 грн/$ и 28,80 грн/$ на конец года соответственно.

Также S&P ожидает рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году на уровне 3,1% с замедлением его до 2,9% в 2019-2021 годах.

Номинальный ВВП в 2018 году составит 3383 млрд грн, 2019 – 3760 млрд грн, 2020 – 4139 млрд грн, 2021 – 4558 млрд грн.

Как ожидается, инфляция в этом году составит 8,9%, в 2019 – 7,5%, в 2020-2021 – 7%.

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2018 – 2019 прогнозируется на уровне 2,6% ВВП, 2020 – 2,8% ВВП, в 2021 – 2,7% ВВП.

Ранее МВФ ухудшил прогноз по инфляции.