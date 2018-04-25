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Нафтогаз почти догнал Газпром по прибыли - СМИ

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Прибыль Нафтогаза увеличилась на 48%.
Финансовые результаты подтверждены аудитором
Финансовые результаты подтверждены аудитором
depositphotos.com

НАК “Нафтогаз Украины“ по итогам 2017 г получил чистую прибыль в размере 39,33 млрд грн, что по текущему курсу равно $1,5 млрд. Об этом сообщает enkorr, ссылаясь на собственные источники в правительстве.

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Прибыль “Нафтогаза“ увеличилась на 48% – с 26,5 млрд в 2016 г до 39,4 млрд в 2017 г. Финансовые результаты подтверждены аудитором, который проверял отчетность “Нафтогаз“ как отдельного юрлица (не группы компаний).

При этом прибыль “Нафтогаза“ по итогам 2017 г почти сравнялась с прибылью российского монополиста компании “Газпром“, который отчитался о прибыли в 100,3 млрд рублей, что по текущему курсу равно $1,63 млрд.

Ранее сообщалось, что Газпром и Нафтогаз приступили к обсуждению условий нового контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины. Уточнялось, что речь идет об условиях транзита с 2020 года.

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Теги: нафтогаз, газпром, прибыль
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  25.04.2018, 15:53
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гость
Сравнили жопу с пальцем)
Газпром перечисляет в бюджет по мимо налогов всю разницу между номинальной и рыночной ценой, именно по этому бюджет РФ так зависит от нефтевых и газовых доходов.
А Нафтогаз срубил бабла со своего населения и положил прибыль в карман.
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