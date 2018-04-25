Нафтогаз почти догнал Газпром по прибыли - СМИ

Прибыль Нафтогаза увеличилась на 48%.

НАК “Нафтогаз Украины“ по итогам 2017 г получил чистую прибыль в размере 39,33 млрд грн, что по текущему курсу равно $1,5 млрд. Об этом сообщает enkorr, ссылаясь на собственные источники в правительстве.

Читай также: Прекращение транзита газа усилит конфликт с РФ – Нафтогаз

Прибыль “Нафтогаза“ увеличилась на 48% – с 26,5 млрд в 2016 г до 39,4 млрд в 2017 г. Финансовые результаты подтверждены аудитором, который проверял отчетность “Нафтогаз“ как отдельного юрлица (не группы компаний).

При этом прибыль “Нафтогаза“ по итогам 2017 г почти сравнялась с прибылью российского монополиста компании “Газпром“, который отчитался о прибыли в 100,3 млрд рублей, что по текущему курсу равно $1,63 млрд.

Ранее сообщалось, что Газпром и Нафтогаз приступили к обсуждению условий нового контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины. Уточнялось, что речь идет об условиях транзита с 2020 года.