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В Украине сейчас нет возможности повысить минималку - Гройсман

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Достичь уровня средней зарплаты в 10 тыс. грн в 2018 году будет возможно, даже если минимальная зарплата не будет повышена до 4,2 тыс. грн, заявил премьер.
Владимир Гройсман завили об отсутствии возможностей для поднятия минимальной зарплаты
Владимир Гройсман завили об отсутствии возможностей для поднятия минимальной зарплаты
depositphotos.com

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что на данный момент в Украине нет возможности для принятия решения о повышении минимальной заработной платы. Об этом глава правительства заявил в среду, 2 мая, в интервью Интерфакс-Украина.

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“Мы сделали очень системный шаг, который, на мой взгляд, открыл еще одну возможность, а именно разморозить в целом заработные платы. Можно сказать, что мы начали возвращать долги работающим украинцам, потому что их труд долгое время был недооценен. Минимальная заработная плата подтолкнула среднюю зарплату. Я считаю, что в этом году средняя заработная плата уже может быть около 10 тыс. грн“, - сказал Гройсман.

По мнению премьера, достичь уровня средней зарплаты в 10 тыс. грн будет возможно, даже в случае, если минимальная зарплата не будет повышена до 4,2 тыс. грн.

“Минималка зависит от развития национальной экономики, она должна быть посильной для работодателей. Кроме того, она тянет за собой и бюджетные расходы. Это все должно быть сбалансированным. 3,2 тыс. грн - это был наш четкий расчет. Поэтому будем идти дальше. И как экономика будет реагировать, так мы и будем двигаться дальше“, - подчеркнул он.

При этом Гройсман отметил, что выступает за то, чтобы и минимальная, и отраслевые зарплаты росли.

“Надеюсь на то, что мы сможем это делать дальше, но сейчас возможности для такого решения нет“, - констатировал глава правительства.

Напомним, ранее стало известно, когда минималка украинцев возрастет до 6,2 тыс. грн.

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Теги: зарплаты, премьер-министр, Кабмин Украины, заработная плата, правительство, правительство Украины, зарплата, Владимир Гройсман, Гройсман, минимальная зарплата
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Источник: korrespondent.net

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