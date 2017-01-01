В Украине сейчас нет возможности повысить минималку - Гройсман

Достичь уровня средней зарплаты в 10 тыс. грн в 2018 году будет возможно, даже если минимальная зарплата не будет повышена до 4,2 тыс. грн, заявил премьер.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что на данный момент в Украине нет возможности для принятия решения о повышении минимальной заработной платы. Об этом глава правительства заявил в среду, 2 мая, в интервью Интерфакс-Украина.

Читай также: Стало известно, как выросла зарплата украинцев

“Мы сделали очень системный шаг, который, на мой взгляд, открыл еще одну возможность, а именно разморозить в целом заработные платы. Можно сказать, что мы начали возвращать долги работающим украинцам, потому что их труд долгое время был недооценен. Минимальная заработная плата подтолкнула среднюю зарплату. Я считаю, что в этом году средняя заработная плата уже может быть около 10 тыс. грн“, - сказал Гройсман.

По мнению премьера, достичь уровня средней зарплаты в 10 тыс. грн будет возможно, даже в случае, если минимальная зарплата не будет повышена до 4,2 тыс. грн.

“Минималка зависит от развития национальной экономики, она должна быть посильной для работодателей. Кроме того, она тянет за собой и бюджетные расходы. Это все должно быть сбалансированным. 3,2 тыс. грн - это был наш четкий расчет. Поэтому будем идти дальше. И как экономика будет реагировать, так мы и будем двигаться дальше“, - подчеркнул он.

При этом Гройсман отметил, что выступает за то, чтобы и минимальная, и отраслевые зарплаты росли.

“Надеюсь на то, что мы сможем это делать дальше, но сейчас возможности для такого решения нет“, - констатировал глава правительства.

Напомним, ранее стало известно, когда минималка украинцев возрастет до 6,2 тыс. грн.