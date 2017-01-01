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Украина снизила экспорт сахара

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Экспорт сахара в апреле, по сравнению с предыдущем месяцем, сократился на 12%. Больше всего поставок было осуществлено в Узбекистан.
Экспорт украинского сахара сократился
Экспорт украинского сахара сократился
depositphotos.com

Украина за апрель текущего маркетингового года экспортировала 41,8 тысяч тонн сахара, что на 12% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает пресс-служба Укрцукор.

Отмечается, что экспорт сахара за сентябрь-апрель 2017-2018 МГ составил 379,9 тысяч тонн.

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"Хотя темпы отгрузок несколько снизились: в апреле почти на 12% меньше, чем в марте, география экспорта не изменилась. Больше всего поставок было осуществлено в Узбекистан - 55%", - сообщила руководитель аналитического отдела НАСУ Укрцукор Руслана Бутыло.

Кроме этого, 12% поставок в апреле было осуществлено в Великобританию, еще 6% - в Азербайджан и около 15% - в Молдову, Ливию и Турцию.

Напомним, Украина в марте экспортировала 47,2 тысяч т сахара, что на 15% больше в сравнении с февралем.

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Теги: Украина, Узбекистан, сахар, Молдова, экспорт, Азербайджан, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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