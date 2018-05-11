Bank of America прогнозирует стремительное подорожание нефти

Стоимость нефти может подняться до ста долларов за баррель из-за возможного продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и от санкций США в отношении Ирана.

В следующем году цены на нефть могут вырасти до ста долларов за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на Bank of America.

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Ранее фьючерсы на нефть марки Brent, которые в четверг торговались на уровне более 77 долларов за баррель, вырастут до 90 долларов за баррель во второй четверти следующего года.

Однако в Bank of America уверены, что стоимость нефти может подняться и до ста долларов за баррель из-за возможного продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и от санкций США в отношении Ирана.

Агентство подчеркивает, что также существуют риски срыва поставок из Венесуэлы.

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“Если смотреть на полтора года вперед, то мы ожидаем, что глобальный баланс спроса и предложения на мировую нефть может нарушиться“, - заявил глава отдела товароведения банка Merril Lynch в составе Bank of America Франсиско Бланк.

Доля Тегерана в глобальном предложении на рынке нефти составляет четыре процента, поэтому санкции против Ирана могут привести к сокращению объема “черного золота“ на рынке.

В то же время аналитики Goldman Sachs уверены, что рост цен на нефть будет краткосрочным. По их словам, летом цены на нефть марки Brent могут составить до 82,5 доллара за баррель, но в 2019 году нефть снова подешевеет.

Ранее сообщалось о том, как отразятся на Украине колебания нефтяных цен.