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Bank of America прогнозирует стремительное подорожание нефти

Комментариев: 2
Стоимость нефти может подняться до ста долларов за баррель из-за возможного продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и от санкций США в отношении Ирана.
Эксперты предрекают быстрый рост цен на нефть
Эксперты предрекают быстрый рост цен на нефть
depositphotos.com

В следующем году цены на нефть могут вырасти до ста долларов за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на Bank of America.

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Ранее фьючерсы на нефть марки Brent, которые в четверг торговались на уровне более 77 долларов за баррель, вырастут до 90 долларов за баррель во второй четверти следующего года.

Однако в Bank of America уверены, что стоимость нефти может подняться и до ста долларов за баррель из-за возможного продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и от санкций США в отношении Ирана.

Агентство подчеркивает, что также существуют риски срыва поставок из Венесуэлы.

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“Если смотреть на полтора года вперед, то мы ожидаем, что глобальный баланс спроса и предложения на мировую нефть может нарушиться“, - заявил глава отдела товароведения банка Merril Lynch в составе Bank of America Франсиско Бланк.

Доля Тегерана в глобальном предложении на рынке нефти составляет четыре процента, поэтому санкции против Ирана могут привести к сокращению объема “черного золота“ на рынке.

В то же время аналитики Goldman Sachs уверены, что рост цен на нефть будет краткосрочным. По их словам, летом цены на нефть марки Brent могут составить до 82,5 доллара за баррель, но в 2019 году нефть снова подешевеет.

Ранее сообщалось о том, как отразятся на Украине колебания нефтяных цен.

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Теги: нефть, Иран, ОПЕК, Трамп, цены на нефть
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.05.2018, 13:03
Оценка:  0
гость
К тому же Иран вроде обещал Украине нефть поставлять, во клин в гейропу получиться!
гость  (аноним)  11.05.2018, 13:01
Оценка:  0
гость
Опек тут по боку! Трумп накатил бочку на Иран чтоб сделать конкурентноспособной американскую сранцевую нефть. А как раз Опек в сговоре с Россией могут амерам рога пообломать - скинут цены за счет увеличения добычи... И у Трумпа в преддверии перевыборов жареным запахнет
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