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Транзит сжиженного газа через Украину сократился

Комментариев: 2
Транзит сжиженного газа через порты Украины в апреле сократился на 38% - до 24,5 тысяч т. Отрицательную динамику показал и железнодорожный транзит СУГ.
Транзит сжиженного газа через территорию Украины сократился на треть
Транзит сжиженного газа через территорию Украины сократился на треть
depositphotos.com

Транзит сжиженного газа через территорию Украины в апреле 2018 года сократился в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 32% - до 83,6 тысяч т. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

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Отмечается, что транзит через порты Украины за отчетный месяц сократился на 38% - до 24,5 тысяч т. Практически весь объем морских отправок - 22 тысяч т - пришелся на терминал Укрлоудсистем в Одессе.

Отрицательную динамику также показал железнодорожный транзит СУГ. За отчетный месяц его объем составил 59 тысяч т. Это на 30% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (84 тысячи т). Наибольший объем СУГ был транзитирован ж/д-сообщением через переход Изов - 23 тысячи т.

Лидерство по транзиту через территорию Украины в апреле 2018 года досталось России с объемом 46,6 тысяч т. Казахстан, бывший лидером по этому показателю в январе 2018 года, транзитировал 32,8 тысячи т. На Беларусь пришлось всего 4000 т транзитного ресурса.

Ранее сообщалось, что Германия поддержит украинский транзит газа в Европе.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Россия, Украина, Казахстан, транзит, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.05.2018, 16:48
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гость
Хватит подкалывать, мы уже давно не скачем! И не орем слава украине. Мы вымещаем на всех свое зло. Только напрасно.
гость  (аноним)  11.05.2018, 16:04
Оценка:  0
гость
Так небратья скачем дали?
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