В НБУ ожидают, что за 2018 год инфляция опустится ниже 10% и вернется в целевой диапазон к середине следующего года.

Нацбанк подтвердил прогноз инфляции на 2018 год в 8,9% depositphotos.com

Национальный банк Украины по итогам апреля подтвердил прогноз инфляции на 2018 год в размере 8,9%. Об сообщает пресс-служба Нацбанка.

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По оценкам НБУ, отклонение фактической инфляции в апреле от прогноза является незначительным и может быть нивелировано в последующие месяцы.

"К тому же, монетарные условия являются пока достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции в соответствии с прогнозом Национального банка (8,9% г/г на конец 2018 года) и ее возвращение к целевому диапазону в середине 2019 года", - говорится в комментарии НБУ.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины.