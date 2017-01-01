НБУ нашел почти 40 нелегальных обменников

Национальный банк совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений.

Национальный банк Украины в первом полугодии 2018 года обнаружил 39 нелегальных валютообменных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях, а также в Киеве. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Так, регулятор совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

По данным НБУ, основные нарушения, выявленные во время проверок: непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного служащего регулятора, осуществление валютно-обменных операций без документарного оформления, несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.

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По результатам выявленных в ходе проверок нарушений в работе структурных подразделений направлены письма в адрес руководителей соответствующих финансовых учреждений с требованиями предоставить объяснения и устранить недостатки.

Ранее сообщалось, что в ходе проверок НБУ были обнаружены 115 нелегальных пунктов обмена валют.