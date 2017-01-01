Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Николаевский судостроительный завод возобновляет работу

Комментариев: 0
На предприятии погасили задолженность по зарплате и существенно сократят персонал.
В Николаеве судостроительный завод возобновляет работу в стабильном режиме
В Николаеве судостроительный завод возобновляет работу в стабильном режиме
wikipedia.org

Госконцерн Укроборонпром обеспечил погашение 1,9 млн грн задолженности по заработной плате на входящем в его состав ГП Николаевский судостроительный завод и восстанавливает работу предприятия в стабильном режиме. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Читай также: Николаевский судостроительный пустят с молотка

"Укроборонпром возобновил стабильную работу Николаевского судостроительного завода. Предприятие получило главное - стабильную работу, своевременное выполнение которой позволит стабилизировать выплату заработной платы и погашать задолженность. Сейчас речь идет о 4,54 млн грн зарплаты за первые полгода работы и еще 1,9 млн грн погашенной задолженности", - заявил председатель госконцерна Павел Букин.

Как отмечает пресс-служба, на сегодняшний день предприятие уже получило заказ от ВМС Украины и частных заказчиков. В 2018 году судозавод обеспечил выполнение работ по ремонту малых бронированных артиллерийских катеров и других судов.

Кроме того, для НСЗ уже разработан и утвержден финансовый план. С 1 июля на судозаводе внедрена новая структура управления и штатное расписание, предусматривающие существенное сокращение административно-управленческого и вспомогательного персонала без потери функциональности предприятия, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Украине закрывают крупнейшего производителя шин.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: зарплаты, Николаев, судно, корабль, корабли, завод, долги, долг, задолженность, Укроборонпром, зарплата, Судостроение, задолженность по выплате зарплаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь