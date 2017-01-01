Николаевский судостроительный завод возобновляет работу

На предприятии погасили задолженность по зарплате и существенно сократят персонал.

Госконцерн Укроборонпром обеспечил погашение 1,9 млн грн задолженности по заработной плате на входящем в его состав ГП Николаевский судостроительный завод и восстанавливает работу предприятия в стабильном режиме. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

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"Укроборонпром возобновил стабильную работу Николаевского судостроительного завода. Предприятие получило главное - стабильную работу, своевременное выполнение которой позволит стабилизировать выплату заработной платы и погашать задолженность. Сейчас речь идет о 4,54 млн грн зарплаты за первые полгода работы и еще 1,9 млн грн погашенной задолженности", - заявил председатель госконцерна Павел Букин.

Как отмечает пресс-служба, на сегодняшний день предприятие уже получило заказ от ВМС Украины и частных заказчиков. В 2018 году судозавод обеспечил выполнение работ по ремонту малых бронированных артиллерийских катеров и других судов.

Кроме того, для НСЗ уже разработан и утвержден финансовый план. С 1 июля на судозаводе внедрена новая структура управления и штатное расписание, предусматривающие существенное сокращение административно-управленческого и вспомогательного персонала без потери функциональности предприятия, отмечается в сообщении.

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