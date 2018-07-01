Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госдепартамент США одобрил реформу украинской ГТС

Комментариев: 0
Вашингтон оценивает соглашение Нафтогаза и МГУ о создании газового системного оператора как положительный шаг для Украины.
Госдеп поприветствовал реформирование ГТС Украины
Госдеп поприветствовал реформирование ГТС Украины
depositphotos.com

США приветствуют важный шаг в области реформирования украинской газотранспортной системы, который был объявлен 24 июля компаниями Нафтогаз и Магистральные газопроводы Украины. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Читай также: АЭС в Украине начала работать на топливе из США

"Соединенные Штаты рады сообщить, что правительство Украины объявило о важном шаге, предпринятом сегодня и связанном с реформой украинского энергетического сектора. Наблюдательные советы украинского государственного Нафтогаза и Магистральных газопроводов Украины подписали меморандум о взаимопонимании, взяв на себя обязательство передать часть функций Нафтогаза Магистральным газопроводам Украины. Эта реформа согласовывается с политикой, ориентированной на свободный рынок, к которой призывали ЕС, Соединенные Штаты и международное сообщество", - отмечается в сообщении ведомства.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: США, ГТС, Нафтогаз, госдепартамент США, Госдеп, газотранспортная система
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь