Госдепартамент США одобрил реформу украинской ГТС

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"Соединенные Штаты рады сообщить, что правительство Украины объявило о важном шаге, предпринятом сегодня и связанном с реформой украинского энергетического сектора. Наблюдательные советы украинского государственного Нафтогаза и Магистральных газопроводов Украины подписали меморандум о взаимопонимании, взяв на себя обязательство передать часть функций Нафтогаза Магистральным газопроводам Украины. Эта реформа согласовывается с политикой, ориентированной на свободный рынок, к которой призывали ЕС, Соединенные Штаты и международное сообщество", - отмечается в сообщении ведомства.