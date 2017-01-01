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Нацбанк назвал факторы, обвалившие гривну в июле

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Для регулирования курса валют регулятор осуществлял валютные интервенции на межбанке, продав 63 млн долларов.
В июле украинская валюта упала с 26 почти до 27 гривен за доллар
В июле украинская валюта упала с 26 почти до 27 гривен за доллар
depositphotos.com

В последние две недели курс гривны снижается из-за нескольких факторов. Об этом сообщает пресс-службы Национального банка.

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В НБУ утверждают, что курсовые колебания вызваны, в том числе, активным перечислением компаниями дивидендов за границу (с начала июля с этой целью было куплено почти 300 млн долларов) и выходом нерезидентов из облигаций внутреннего госзайма (с начала июля объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд гривен).

Кроме того, на курсовую динамику на прошлой неделе также влияли значительные объемы возврата НДС в конце месяца, что значительно уменьшает объем свободной продажи валюты, а также увеличение спроса на наличную валюту, в частности со стороны теневого аграрного сектора в связи с началом сезона.

Для сглаживания валютных колебаний НБУ выходил с валютными интервенциями - с начала прошлой недели на рынке было продано 148 млн долларов. Сегодня Нацбанк объявил аукцион по продаже еще 50 млн долларов, в ходе которого получено заявок на покупку 46,7 млн долларов. По результатам аукциона НБУ продал 28,1 млн долларов по цене отсечения 26,86 грн/долл.

С начала июля НБУ купил на межбанковском валютном рынке 99 млн долларов и продал 163 млн. долларов. Таким образом, чистая продажа валюты Национальным банком на межбанке в июле составила около 63 млн долларов.

Ранее сообщалось о том, что можно купить на минимальную зарплату в Украине.

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Теги: НБУ, курс валют, курс гривны, курс нбу, курс доллара к гривне, падение гривны
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Источник: korrespondent.net

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