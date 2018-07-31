Что подорожает в первую очередь после падения гривны

Стоимость всех товаров и услуг повысится.

В июле гривна просела на 70 копеек, преодолев отметку в 27 гривны. Эксперты говорят, к концу 2018 года стоимость доллара может составить более 30 гривен.

Об этом сообщают Вести.

Читай также: Киевляне отказываются платить за “коммуналку“ и судятся из-за тарифов

Тем временем крупный бизнес уже заблаговременно подготовился к грядущей девальвации. По словам директора розничного бизнеса Агрокомбанка Игоря Львова, многие компании уже давно заложили в стоимость своей продукции курс 29,2 грн/$.

“Такой курс заложился еще в начале года. Бизнес прекрасно знал, какой будет курс, поэтому в определенных товарах, - например бензине и других нефтепродуктах,автомобильном газе, - курс доллара уже давно 30 грн“, - рассказывает Львов. В то же время мелкий бизнес склонен более оперативно подстраиваться под рыночную конъюнктуру.

Одним из ярких примеров тому служат туроператоры. Только за последнюю неделю из-за валютного скачка заграничные туры выросли в цене на 5–10% и будут дорожать дальше, если падение гривны не остановится. Как объяснил руководитель ассоциации туроператоров Украины Игорь Голубаха, у них курсовые корректировки вносятся еженедельно или ежедневно - в зависимости от темпов изменения курса.

Авто и электроника будут дорожать

Настроения на автомобильном рынке пока спокойные. По словам директора Ассоциации импортеров автомобилей в Украине Олега Назаренко, в стране нет украинских бизнесменов-импортеров автомобилей, которые могли бы учитывать валютные риски.

Читай также: Что можно купить на минимальную зарплату в Украине - инфографика

“У нас только иностранные представительства продают автомобили по тому курсу, который есть на межбанке. На практике это работает так: дилер продает авто, меняет деньги и отправляет доллары заводу-производителю. Поэтому если доллар вырастет - сразу же вырастут и цены“, - рассказал Назаренко.

А вот на ценах бытовой техники и электроники повышение курса валют отразится не раньше, чем через месяц. Об этом сообщил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь. При этом, по его словам, быстрого увеличения стоимости товаров надо опасаться только в небольших интернет-магазинах, поскольку крупные ритейлеры, как правило, имеют долгосрочные договоры с поставщиками и достаточные запасы товаров на складе.

“А когда запасы товаров, купленные по 25 грн/$, начнут заканчиваться, тогда и будет подорожание. Этого стоит ожидать через месяц-полтора“, - предполагает Соболь. К слову, как сообщили “Вестям“ в крупнейшем интернет-магазине электроники Rozetka, они уже давно заложили в стоимость своих товаров курс на уровне 30 грн/$.

Ранее сообщалось о том, как бюджетно отдохнуть за границей.