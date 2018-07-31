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Что подорожает в первую очередь после падения гривны

Комментариев: 9
Стоимость всех товаров и услуг повысится.
Техника подорожает спустя месяц после падения гривны
Техника подорожает спустя месяц после падения гривны
depositphotos.com

В июле гривна просела на 70 копеек, преодолев отметку в 27 гривны. Эксперты говорят, к концу 2018 года стоимость доллара может составить более 30 гривен.

Об этом сообщают Вести.

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Тем временем крупный бизнес уже заблаговременно подготовился к грядущей девальвации. По словам директора розничного бизнеса Агрокомбанка Игоря Львова, многие компании уже давно заложили в стоимость своей продукции курс 29,2 грн/$.

 “Такой курс заложился еще в начале года. Бизнес прекрасно знал, какой будет курс, поэтому в определенных товарах, - например бензине и других нефтепродуктах,автомобильном газе, - курс доллара уже давно 30 грн“, - рассказывает Львов. В то же время мелкий бизнес склонен более оперативно подстраиваться под рыночную конъюнктуру.

Одним из ярких примеров тому служат туроператоры. Только за последнюю неделю из-за валютного скачка заграничные туры выросли в цене на 5–10% и будут дорожать дальше, если падение гривны не остановится. Как объяснил руководитель ассоциации туроператоров Украины Игорь Голубаха, у них курсовые корректировки вносятся еженедельно или ежедневно - в зависимости от темпов изменения курса.

Авто и электроника будут дорожать

Настроения на автомобильном рынке пока спокойные. По словам директора Ассоциации импортеров автомобилей в Украине Олега Назаренко, в стране нет украинских бизнесменов-импортеров автомобилей, которые могли бы учитывать валютные риски.

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“У нас только иностранные представительства продают автомобили по тому курсу, который есть на межбанке. На практике это работает так: дилер продает авто, меняет деньги и отправляет доллары заводу-производителю. Поэтому если доллар вырастет - сразу же вырастут и цены“, - рассказал Назаренко.

А вот на ценах бытовой техники и электроники повышение курса валют отразится не раньше, чем через месяц. Об этом сообщил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь. При этом, по его словам, быстрого увеличения стоимости товаров надо опасаться только в небольших интернет-магазинах, поскольку крупные ритейлеры, как правило, имеют долгосрочные договоры с поставщиками и достаточные запасы товаров на складе.

 “А когда запасы товаров, купленные по 25 грн/$, начнут заканчиваться, тогда и будет подорожание. Этого стоит ожидать через месяц-полтора“, - предполагает Соболь. К слову, как сообщили “Вестям“ в крупнейшем интернет-магазине электроники Rozetka, они уже давно заложили в стоимость своих товаров курс на уровне 30 грн/$.

Ранее сообщалось о том, как бюджетно отдохнуть за границей.

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Теги: девальвация, гривна, курс, подорожание, цены, украина, 2018, техника, бензин, туры
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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  31.07.2018, 15:54
Оценка:  -4
гость
Толи ещё будет, когда в 2019м начнутся выборы Главкомсвина и очередная перетосовка свинарника((
В========8  (аноним)  31.07.2018, 15:50
Оценка:  -4
В========8
Пu3goBaTbIe oc/\bI, проеб/\и, некогда прекрасную страну, колхозники
ЕбаннаяКастрюля  (аноним)  31.07.2018, 15:45
Оценка:  -4
ЕбаннаяКастрюля
Главное, чтобы кастрюли не подорожали, я им этого не прощу. Всё остальное_по_xyu пусть дорожает
гость  (аноним)  31.07.2018, 15:19
Оценка:  +4
гость
15:09, вы уже Донбасс победили за портрет Путина, идиоты.
Теперь почти совдеп и нищета
гость  (аноним)  31.07.2018, 15:15
Оценка:  +6
гость
РусскийПэрэц, у тебя и так доллар по 63.
А пока вы не лезли из Раши к нам с танками и у вас был по 30-32.
КульныйПэрэць    31.07.2018, 15:09
Оценка:  -7
КульныйПэрэць
Пока не будет доллара по 50 гривен,не видать нам Пэрэмоги как собственных ушей!
гость  (аноним)  31.07.2018, 15:05
Оценка:  +3
гость
Вообще-то в действующих ценах уже заложен курс "с запасом" или "с подстраховкой".
У многих цена импортного товара расчитана исходя из курса 30 грн за доллар и до этой отметки они могут ее не трогать. Но многие же снова захотят цены задрать.
гость  (аноним)  31.07.2018, 15:03
Оценка:  +4
гость
Гривна оказалось крепче, чем расчитывал НБУ и ее усиленно пытаются опустить?
По расчетам НБУ еще на 2017 год средний курс должен был быть 27.2 грн/$, а в 2018 еще больше.
apollon    31.07.2018, 14:58
Оценка:  +3
apollon
ну понятно бизнес молодец он знал что пофиг будет не будет курс 29,2 но заложии уже все в цены давно еще в прошлом году когда планировали... и плевать им что пол года курс был 25,9... а теперь когда курс выростет они еще раз подниму и цены и плевать что они это повышение уже один раз закладываливали
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