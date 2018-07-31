Что подорожает в первую очередь после падения гривны
В июле гривна просела на 70 копеек, преодолев отметку в 27 гривны. Эксперты говорят, к концу 2018 года стоимость доллара может составить более 30 гривен.
Об этом сообщают Вести.
Читай также: Киевляне отказываются платить за “коммуналку“ и судятся из-за тарифов
Тем временем крупный бизнес уже заблаговременно подготовился к грядущей девальвации. По словам директора розничного бизнеса Агрокомбанка Игоря Львова, многие компании уже давно заложили в стоимость своей продукции курс 29,2 грн/$.
“Такой курс заложился еще в начале года. Бизнес прекрасно знал, какой будет курс, поэтому в определенных товарах, - например бензине и других нефтепродуктах,автомобильном газе, - курс доллара уже давно 30 грн“, - рассказывает Львов. В то же время мелкий бизнес склонен более оперативно подстраиваться под рыночную конъюнктуру.
Одним из ярких примеров тому служат туроператоры. Только за последнюю неделю из-за валютного скачка заграничные туры выросли в цене на 5–10% и будут дорожать дальше, если падение гривны не остановится. Как объяснил руководитель ассоциации туроператоров Украины Игорь Голубаха, у них курсовые корректировки вносятся еженедельно или ежедневно - в зависимости от темпов изменения курса.
Авто и электроника будут дорожать
Настроения на автомобильном рынке пока спокойные. По словам директора Ассоциации импортеров автомобилей в Украине Олега Назаренко, в стране нет украинских бизнесменов-импортеров автомобилей, которые могли бы учитывать валютные риски.
Читай также: Что можно купить на минимальную зарплату в Украине - инфографика
“У нас только иностранные представительства продают автомобили по тому курсу, который есть на межбанке. На практике это работает так: дилер продает авто, меняет деньги и отправляет доллары заводу-производителю. Поэтому если доллар вырастет - сразу же вырастут и цены“, - рассказал Назаренко.
А вот на ценах бытовой техники и электроники повышение курса валют отразится не раньше, чем через месяц. Об этом сообщил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь. При этом, по его словам, быстрого увеличения стоимости товаров надо опасаться только в небольших интернет-магазинах, поскольку крупные ритейлеры, как правило, имеют долгосрочные договоры с поставщиками и достаточные запасы товаров на складе.
“А когда запасы товаров, купленные по 25 грн/$, начнут заканчиваться, тогда и будет подорожание. Этого стоит ожидать через месяц-полтора“, - предполагает Соболь. К слову, как сообщили “Вестям“ в крупнейшем интернет-магазине электроники Rozetka, они уже давно заложили в стоимость своих товаров курс на уровне 30 грн/$.
Ранее сообщалось о том, как бюджетно отдохнуть за границей.
Полная версия правил
Теперь почти совдеп и нищета
А пока вы не лезли из Раши к нам с танками и у вас был по 30-32.
У многих цена импортного товара расчитана исходя из курса 30 грн за доллар и до этой отметки они могут ее не трогать. Но многие же снова захотят цены задрать.
По расчетам НБУ еще на 2017 год средний курс должен был быть 27.2 грн/$, а в 2018 еще больше.