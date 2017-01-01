Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киевляне отказываются платить за "коммуналку" и судятся из-за тарифов

Комментариев: 0
Украинцы отказываются платить за коммунальные услуги, называя тарифы непосильными.
Неплательщиков могут отключить из-за долгов по "коммуналке"
Неплательщиков могут отключить из-за долгов по "коммуналке"
depositphotos.com

В Киеве стремительно увеличивается количество неплательщиков за коммунальные услуги. Высокие цифры в платежках должники оспаривают в судах.

Об этом сообщает Сегодня.

Читай также: Украинцы тратят все свои деньги на еду и “коммуналку“

В начале июля Окружной админсуд Киева признал противоправным прошлогоднее распоряжение КГГА о повышении тарифов на квартплату. Раньше платили в среднем 2,85 грн за кв. м, а после повышения - 5,8 грн за “квадрат“.

Новые расценки обосновывали подорожанием электроэнергии, горючего и необходимостью поднимать зарплаты в связи с ростом минималки. Но с повышением тарифов согласились не все. Союз собственников жилья Украины подал в суд на решение городских властей, заявляя, что во время расчетов тарифа якобы были допущены серьезные погрешности.

Читай также: Украинцев предупредили о повышении тарифов на воду

“К примеру, только у трети жилых домов есть техпаспорта. При этом многие были созданы еще в советское время, и никаких корректив с тех пор не вносилось - многие из них не соответствуют реальным расчетам. У части домов техпаспортов вообще нет, а у других были лишь справки, созданные начальниками жэков. Отсутствуют и документы по придомовым территориям. А наличие вышеперечисленных данных - обязательное условие при формировании тарифов“, - пояснили в союзе.

Сколько денег должны самые крупные неплательщики Киева
Сколько денег должны самые крупные неплательщики Киева
segodnya.ua

В КГГА настаивают, что тарифы обоснованные и подготовили апелляцию.

Киевляне отказываются платить

Читай также: Что делать, если отняли субсидию – алгоритм действия

Тем временем количество должников за коммунальные услуги в Киеве растет. Если в начале года 25% жителей столицы были неплательщиками, то сейчас таких уже 32%. По данным Центра коммунального сервиса, общий долг по квартплате по городу - 679 млн грн, в начале года было 572,8 млн грн. В лидерах среди должников - Святошинский и Днепровский районы (см. инфографику).

“Нужны реформы и прозрачность“

Эксперты подтверждают: платежная дисциплина ухудшается с каждым годом. “На фоне постоянного роста цен и тарифов доходы у населения падают, что не позволяет им справиться с большими платежами. Проблема - в непрозрачной тарифной политике.

Ранее сообщалось о том, что украинцев заставят платить за “коммуналку“ больше.

Поделись:
Теги: киев, украина, коммуналка, тарифы, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь