Киевляне отказываются платить за "коммуналку" и судятся из-за тарифов

Украинцы отказываются платить за коммунальные услуги, называя тарифы непосильными.

В Киеве стремительно увеличивается количество неплательщиков за коммунальные услуги. Высокие цифры в платежках должники оспаривают в судах.

Об этом сообщает Сегодня.

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В начале июля Окружной админсуд Киева признал противоправным прошлогоднее распоряжение КГГА о повышении тарифов на квартплату. Раньше платили в среднем 2,85 грн за кв. м, а после повышения - 5,8 грн за “квадрат“.

Новые расценки обосновывали подорожанием электроэнергии, горючего и необходимостью поднимать зарплаты в связи с ростом минималки. Но с повышением тарифов согласились не все. Союз собственников жилья Украины подал в суд на решение городских властей, заявляя, что во время расчетов тарифа якобы были допущены серьезные погрешности.

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“К примеру, только у трети жилых домов есть техпаспорта. При этом многие были созданы еще в советское время, и никаких корректив с тех пор не вносилось - многие из них не соответствуют реальным расчетам. У части домов техпаспортов вообще нет, а у других были лишь справки, созданные начальниками жэков. Отсутствуют и документы по придомовым территориям. А наличие вышеперечисленных данных - обязательное условие при формировании тарифов“, - пояснили в союзе.

Сколько денег должны самые крупные неплательщики Киева segodnya.ua

В КГГА настаивают, что тарифы обоснованные и подготовили апелляцию.

Киевляне отказываются платить

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Тем временем количество должников за коммунальные услуги в Киеве растет. Если в начале года 25% жителей столицы были неплательщиками, то сейчас таких уже 32%. По данным Центра коммунального сервиса, общий долг по квартплате по городу - 679 млн грн, в начале года было 572,8 млн грн. В лидерах среди должников - Святошинский и Днепровский районы (см. инфографику).

“Нужны реформы и прозрачность“

Эксперты подтверждают: платежная дисциплина ухудшается с каждым годом. “На фоне постоянного роста цен и тарифов доходы у населения падают, что не позволяет им справиться с большими платежами. Проблема - в непрозрачной тарифной политике.

Ранее сообщалось о том, что украинцев заставят платить за “коммуналку“ больше.