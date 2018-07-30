Что делать, если отняли субсидию – алгоритм действия

Субсидию могут отнять за квартиру больше 120 кв м или дом (от 200 кв м).

В Украине ужесточили правила выдачи субсидий. В связи с этим многие украинцы могут потерять помощь.

Об этом сообщает Сегодня.

Субсидии могут отнять у тех, кто:

- имеет в собственности автомобиль не старше 5 лет (кроме мопеда и социального автомобиля)

- проживает в квартире площадью свыше 120 кв м или в доме площадью более 200 кв м.

Есть изменения и в порядке исчисления доходов.

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- если человек сдает недвижимость, сумму дохода он обязан указывать в декларации. Учитывая цены на аренду, вряд ли кто-то из арендодателей сможет претендовать на субсидию.

- если человек официально не трудоустроен (зарабатывает фрилансом, работает за границей) и не зарегистрирован в центре занятости, его доходом автоматически будут считаться три прожиточных минимума (5286 грн). Что тоже существенно сокращает шансы на получение субсидии.

- теперь при начислении субсидий учитываются доходы всех членов семьи, независимо от места регистрации (раньше суммировались доходы только тех, кто зарегистрирован по адресу претендента на субсидию). Этот пункт вызывает, пожалуй, наибольшее число нареканий, поскольку предполагает, что вопрос о назначении субсидий в каждом случае решается в индивидуальном порядке.

Также с 1 мая уменьшена социальная норма на отопление. Газом – с 5 до 4,5 куб. м на 1 кв. м площади, электроотопления – до 30 кВт/ч на 1 кв. м площади. Эта мера также может сократить круг лиц, имеющих право на субсидию.

Что делать, если отказали в субсидии

Если человек считает, что ему отказали в начислении субсидии незаконно, он может обжаловать такое решение управления соцзащиты в суде.

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“Для начала необходимо, чтобы лицо, которое имеет право на субсидию, обратилось в орган соцзащиты и потребовало предоставить копию решения, на основании которого ему было отказано в назначении субсидии. Такое решение принимает непосредственно орган социальной защиты, и именно это решение можно обжаловать в судебном порядке. Далее необходимо проанализировать принято ли такое решение в соответствии с действующим законодательством или нет. Если такое решение принято с нарушением норм законодательства, то лицо, которое имеет право на субсидию имеет право обратиться в суд с административным иском о признании такого решения незаконным и его отмене.

Отдельно хочется отметить, что если же орган соцзащиты решение не выдает, то такое решение может быть истребовано определением суда в рамках рассмотрения дела по административному иску.

В нашей практике были случаи успешного решения таких вопросов. Проведя юридический анализ решения органа соцзащиты об отказе в начислении субсидии, мы понимали, что оно вынесено не в соответствии с законодательством. Обращались с административным иском в местный суд, и он признавал такое решение незаконным и отменял. Когда решение суда вступает в законную силу, человек должен заново обратиться в орган соцзащиты с заявлением о назначении субсидии“, – разъясняет Екатерина Дрозд, юрист компании “ЮристЫ@bezproblem“.

А вот жаловаться на собес в вышестоящие органы юрист считает, исходя из практики, не слишком действенным методом. По крайней мере, позитивного решения вопроса о назначении субсидии такой способ не гарантирует.

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