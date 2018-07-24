"Коммуналка" по-новому: украинцев заставят платить больше

В 2019 году ожидается подорожает вывоз мусора. Еще одно нововведение – оплата тепла круглый год.

Украинцев постепенно переводят на европейские стандарты расчета за комуслуги. Кабмин разработал и опубликовал для обсуждения проект постановления, устанавливающий размер абонплаты за “коммуналку“.

Об этом сообщает Сегодня.

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Власти предлагают с 1 мая 2019 г ввести оплату за отдельно использованную воду и тепло и вывоз бытовых отходов плюс вносить абонплату за поддержание поставщиком работоспособности коммуникаций (эксплуатационные расходы), которая не зависит от того, пользовались вы коммунальными благами или нет. Сейчас эксплуатационные расходы на воду заложены в тариф, поэтому если не пользуешься - не платишь ничего. По теплу и мусору плата взимается независимо от использования услуги, и она пропорциональна площади жилья.

Арифметика Кабмина

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Как разъяснили в пресс-службе Минрегионстроя, подготовившего постановление правительства, сейчас эксплуатационные расходы заложены в тариф, и тот, кто тратит воды больше, фактически платит за того, кто тратит воды меньше или вообще ею не пользуется. После введения абонплаты этот перекос должен быть устранен. Несложный расчет показывает, что, например, за тепло или горячую воду с каждого зарегистрированного в квартире домочадца хотят взять в месяц по 38,42 грн абонплаты, за холодную воду и водоотвод - 33,62 грн, за вывоз мусора - 14,4 грн. Итого: 125 грн ежемесячно. Независимо от того, проживает человек в квартире или нет. В постановлении отмечено, что это максимальная сумма абонплаты. Она может быть меньше, если договор заключен не индивидуально с каждым владельцем квартиры, а коллективно, например с ОСМД. Это должно стимулировать жильцов к созданию ОСМД. Но очевидно, что абонплата будет расти вместе с повышением минзарплаты. При этом за газ и электроэнергию пока будем рассчитываться по старым правилам.

Что говорят эксперты

Специалисты в сфере ЖКХ говорят, что абонплата увеличит расходы на “коммуналку“.

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“Прежде всего это касается холодной воды, кубометр которой стоит 12-18 грн в зависимости от региона, - говорит эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук. - Понятно, что если из тарифа уберут 15-20% эксплуатационных расходов (2-3,5 грн/куб. м), то за счет введения абонплаты куб воды подорожает намного больше, особенно если ее экономить“.

Энергоэксперт Валентин Землянский согласен, что за воду придется платить больше, а вот отопление дорожать не должно, так как расход гигакалорий пропорционален обогреваемой жилплощади независимо от количества проживающих.

“Стоимость гигакалории уменьшат на размер абонплаты, ее разделят на 12 месяцев (отопсезон - 6 мес.), то есть зимой придется платить за отопление чуть меньше, а летом - вносить только абонплату“, - разъяснил Землянский.

Ранее сообащалось о том, что в Киеве подорожала аренда жилья.