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Украинский экспорт в Канаду за пять месяцев вырос на 37%

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Экспорт украинских товаров в Канаду за первые пять месяцев 2018 года увеличился на 37%. Такой рост произошел впервые с 2014 года.
По итогам 2017 года экспорт украинских товаров в Канаду вырос на 74%
По итогам 2017 года экспорт украинских товаров в Канаду вырос на 74%
depositphotos.com

Экспорт украинских товаров в Канаду за январь-май 2018 года вырос на 37%. Об этом в среду, 1 августа, сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

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Порошенко напомнил, что со дня вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой прошел ровно год. И это, по его словам, привело к тому, что по итогам 2017 года экспорт украинских товаров вырос на 74%.

"И экспорт товаров продолжает расти: за первые пять месяцев этого года он увеличился еще на 37%. Такой рост произошел впервые с 2014 года. И самое главное, что Канада - один из ведущих торговых партнеров, но и хороший друг Украины", - подчеркнул глава государства.

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В июле первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив обсудил с министром международного развития Канады Мари-Клод Бибо перспективы сотрудничества. На встрече стороны отметили, что Украина экспортировала в Канаду за пять месяцев этого года товаров на 26,6 млн долларов.

Ранее сообщалось о том, что Украина открыла торговый дом в Африке.

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Теги: Канада, торговля, товар, экспорт, Порошенко, товары, соглашение, зона свободной торговли, международные рынки, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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