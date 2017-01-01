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В Украине растут долги за коммуналку

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По состоянию на 30 июня долг украинцев за поставки газа составляет 16,8 млрд гривен, при том что на 1 января он был 12,1 млрд.
За отопление и горячую воду украинцы уже должны 11,4 млрд гривен
За отопление и горячую воду украинцы уже должны 11,4 млрд гривен
depositphotos.com

Долги населения за коммунальные услуги стабильно растут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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В частности, по состоянию на 30 июня долг украинцев за поставки газа составляет 16,8 млрд гривен, при том что на 1 января он был 12,1 млрд.

За отопление и горячую воду украинцы уже должны 11,4 млрд гривен против 11,1 млрд гривен по состоянию на начало января.

За холодную воду и водоотвод долг за полгода вырос на 1 млрд гривен с 1,7 млрд в январе до 2,7 млрд на конец июня.

За содержание домов и придомовых территорий население задолжало 3,9 млрд грн, увеличив долг на 0,9 млрд за шесть месяцев.

Выросли долги и за вывоз мусора – с 0,4 млрд в начале января по 0,5 млрд на конец июня.

Ранее сообщалось о том, что делать, если отняли субсидию.

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Теги: Украина, Тарифы ЖКХ, тарифы, жкх, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, коммуналка, коммунальные долги, коммунальные услуги, коммунальные платежи
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Источник: korrespondent.net

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