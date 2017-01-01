Украина резко сократила импорт газа в 2018 году

После отопительного сезона Украина закачала в хранилища 5,6 млрд кубометров газа, а до октября нужно импортировать еще 4,3 млрд кубометров.

Хранилища газа заполнены менее чем на половину depositphotos.com

За семь месяцев 2018 года Украина сократила импорт природного газа на 31,5%, или на 2,56 млрд куб. м, - до 5,578 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.

Читай также: За полгода дефицит госбюджета составил 10 млрд За указанный период было импортировано 3,57 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии - 0,43 млрд куб. м и 1,57 млрд куб. м, соответственно.

После завершения отопительного сезона Украина увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 70,5% – с 7,4 млрд куб. м до почти 12,7 млрд куб. м.

В то же время, добыча природного газа в Украине за январь-июль 2018 года сократилась на 0,6% - до 11,972 млрд кубометров.

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В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией Укргаздобычи увеличилась на 0,73% и составила 8,84 млрд куб. м.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Укрнафта добыла 610,3 млн куб. м газа, другие компании - 2,52 млрд куб. м.

Ранее сообщалось о том, что из Украины незаконно экспортируется лес-кругляк.