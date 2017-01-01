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Украина резко сократила импорт газа в 2018 году

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После отопительного сезона Украина закачала в хранилища 5,6 млрд кубометров газа, а до октября нужно импортировать еще 4,3 млрд кубометров.
Хранилища газа заполнены менее чем на половину
Хранилища газа заполнены менее чем на половину
depositphotos.com

За семь месяцев 2018 года Украина сократила импорт природного газа на 31,5%, или на 2,56 млрд куб. м, - до 5,578 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.

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За указанный период было импортировано 3,57 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии - 0,43 млрд куб. м и 1,57 млрд куб. м, соответственно.

После завершения отопительного сезона Украина увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 70,5% – с 7,4 млрд куб. м до почти 12,7 млрд куб. м.

В то же время, добыча природного газа в Украине за январь-июль 2018 года сократилась на 0,6% - до 11,972 млрд кубометров.

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В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией Укргаздобычи увеличилась на 0,73% и составила 8,84 млрд куб. м.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Укрнафта добыла 610,3 млн куб. м газа, другие компании - 2,52 млрд куб. м.

Ранее сообщалось о том, что из Украины незаконно экспортируется лес-кругляк.

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Теги: газ, Импорт, запасы, добыча газа, Укртрансгаз, ПХГ
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Источник: korrespondent.net

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