Цены могут вырасти из-за заробитчан - НБУ
Из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.
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"Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - поясняют в НБУ.
На украинском рынке труда уже сейчас возникли проблемы. По оценкам Нацбанка, наращивать темпы производство в том числе мешает трудовая миграция. Больше всего проблемы ощущаются в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.
"По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", - поясняется в отчете.
Ранее сообщалось о том, сколько стоит подготовить "первоклашку" к 1 сентября.
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Украина им нахер была не нужна.
Патриоты, которые валят из страны пачками - это нонсенс.
Когда вы уже все съе..сь в свой сра..ый ЕС.