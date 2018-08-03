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Цены могут вырасти из-за заробитчан - НБУ

Комментариев: 3
Продолжение оттока рабочей силы из Украины является одним из главных инфляционных рисков.
Нацбанк хочет объяснить рост цен тем, что украинцы уезжают на заработки
Нацбанк хочет объяснить рост цен тем, что украинцы уезжают на заработки
depositphotos.com

Из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.

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"Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - поясняют в НБУ.

На украинском рынке труда уже сейчас возникли проблемы. По оценкам Нацбанка, наращивать темпы производство в том числе мешает трудовая миграция. Больше всего проблемы ощущаются в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.

"По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", - поясняется в отчете.

Ранее сообщалось о том, сколько стоит подготовить "первоклашку" к 1 сентября.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Трудовая миграция, инфляция, НБУ, заробитчане, рост цен
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Агент_Смитт    03.08.2018, 18:17
Оценка:  0
Агент_Смитт
Опять люди виноваты!? А вкалывать за копейки на ридной только те кому за 40 будут. У кого руки и голова на месте все свалят, ну и правильно!
гость  (аноним)  03.08.2018, 18:16
Оценка:  -3
гость
Ось таки "ПАТРИОТИ", xyй Їм в сраку (((
гость  (аноним)  03.08.2018, 18:01
Оценка:  -5
гость
Так для того майдан и прыгал, что бы была возможность свалить с Украины.
Украина им нахер была не нужна.
Патриоты, которые валят из страны пачками - это нонсенс.
Когда вы уже все съе..сь в свой сра..ый ЕС.
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