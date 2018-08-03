Цены могут вырасти из-за заробитчан - НБУ

Продолжение оттока рабочей силы из Украины является одним из главных инфляционных рисков.

Нацбанк хочет объяснить рост цен тем, что украинцы уезжают на заработки depositphotos.com

Из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.

Читай также: АМКУ оштрафовал четыре фармкомпании за завышенные цены на лекарства "Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - поясняют в НБУ.

На украинском рынке труда уже сейчас возникли проблемы. По оценкам Нацбанка, наращивать темпы производство в том числе мешает трудовая миграция. Больше всего проблемы ощущаются в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.

"По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", - поясняется в отчете.

Ранее сообщалось о том, сколько стоит подготовить "первоклашку" к 1 сентября.