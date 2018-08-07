Украина уменьшила экспорт зерна, рынки нервничают

Информация о значительном сокращении украинского импорта заставила цены на мировых рынках подскочить на 6%.

По итогам первого полугодия Украина уменьшила экспорт зерновых на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,2 млрд долларов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Института аграрной экономики.

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Отмечается, что за январь-июнь 2018 года экспорт отечественных зерновых составлял 18,6 млн тонн на сумму 3,2 млрд долл. США. Это на 11,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Тем временем мировые рынки уже отреагировали на ограничить украинского экспорт зерна.

Цены на пшеницу подскочили до рекордной отметки за три года после того, как Украина посеяла смятение на рынках неоднозначными заявлениями о возможном ограничении экспорта в этом году.

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После того, как Киев уточнил, что не планирует жестких ограничений и готов обсудить объемы будущих поставок с трейдерами, цены немного опустились.

Так, на фоне сообщений о значительном сокращении украинского экспорта фьючерсы сначала подорожали на 6,2% в Чикаго и на 5,3% в Париже. После цены опустились и по итогам дня на Чикагской бирже их подорожание составило 0,6%.

Как сообщалось, в Германии из-за жары и засухи ожидается худший урожай за 15 лет.