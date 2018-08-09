Киевляне заплатили почти половину налогов украинцев

Срок уплаты самостоятельно определенных налоговых обязательств по представленным в этом году декларациям истек 1 августа.

По состоянию на 31 июля в бюджет поступило 998 миллионов гривен налога на доходы физических лиц depositphotos.com

Плательщики города Киева задекларировали и уплатили почти половину всех обязательств по поданным имущественным декларациями по Украине – 1,048 миллиарда гривен. Об этом сообщила начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Людмила Демченко, информирует пресс-служба столичного управления ведомства.

Читай также: Как накажут украинцев, которые сдают квартиры и не платят налоги Так, было задекларировано и согласованно к уплате 2 миллиарда 167 миллионов налога на доходы физических лиц и 273,5 миллиона гривен военного сбора. Половину указанных обязательств (1,048 миллиарда гривен миллиард НДФЛ и 115,4 миллиона гривен военного сбор) были задекларированы плательщиками Киева.

"1 августа истек срок уплаты самостоятельно определенных налоговых обязательств по представленным в этом году декларациям об имущественном состоянии и доходах. Мне очень приятно констатировать, что на конец июля киевляне уплатили 95% указанных обязательств. Очень благодарна всем и каждому плательщику отдельно за добросовестность и ответственность", – сообщила она.

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По словам Демченко, в результате проведения кампании декларирования-2018 по состоянию на 31 июля в бюджет поступило 998 миллионов гривен налога на доходы физических лиц и 110 миллионов гривен военного сбора.

По сравнению с итогами прошлогоднего декларирования доходов граждан, когда уровень оплаты составлял 93%, в этом году бюджет дополнительно получил 351,8 миллионов гривен налога на доходы физлиц и 41,9 миллиона гривен военного сбора.

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