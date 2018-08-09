Украина не будет ограничивать экспорт пшеницы

Мировые рынки опасаются ограничений экспорта из Украины, поскольку из-за засухи в ряде стран ожидается плохой урожай зерновых.

Украине не будет ограничивать объемы экспорта продовольственной пшеницы в следующем году. Об этом в статье для ЭП написал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Читай также: Украина уменьшила экспорт зерна, рынки нервничают "На сегодняшний день (а это, напомню, уже 90% собранных площадей) вопрос введения ограничений на экспорт зерна не рассматривается", - отметил он.

Однако, по его словам, учитывая ситуацию на внешних рынках и повышенный спрос на продовольственную пшеницу, Минагропрод обязан принять меры безопасности.

"Еще раз повторюсь, что прямые ограничения - самые нежелательные из них. Но уровень самоорганизации трейдингового рынка достаточно высок, и я убежден, что мы можем обойтись без крайних мер", - подчеркнул Мартынюк.

Замминистра отметил, что в ближайшее время будет подписан меморандум с зернотрейдерами, в котором будут закреплены прогнозные ожидаемые объемы экспорта продовольственной пшеницы.

По данным УкрАгроКонсталта, министерство планирует указать в меморандуме 8 млн тонн пшеницы 1-5 класса. В объем также входит экспорт муки в пересчете на зерно.

Читай также: В Германии ожидается худший урожай за 15 лет Цифра, указанная в меморандуме, не является окончательной, и может быть предложена к пересмотру в январе 2019 году в зависимости от наличия запасов продовольственной пшеницы для внутреннего потребления.

Отметим, цены на пшеницу подскочили до рекордной отметки за три года после того, как Украина посеяла смятение на рынках неоднозначными заявлениями о возможном ограничении экспорта в этом году.

С начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) Украина экспортировала 2,888 млн тонн зерновых, что на 13,5% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Ранее сообщалось о том, что Украина сократила экспорт зерна.