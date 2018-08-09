Украинцы стали активнее нести деньги в банки
Во втором квартале 2018 года фиксируется высокий уровень притока денег населения в банковскую систему. Об этом говорится в августовском отчете, опубликованном в среду, 8 августа, Национальным банком.
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Так, гривневые депозиты населения в украинских банках выросли на 8,7%, по сравнению с первым кварталом и на 21,4% в годичном измерении.
Государственные банки также продолжали наращивать объемы депозитов в валюте, хотя в целом по системе доля валютных депозитов сокращается.
По подсчетам НБУ, в целом, во втором квартале средства населения в банках выросли на 17,2 млрд грн.
"Как и раньше, это преимущественно краткосрочные депозиты: около половины из них составляют депозиты до 3 месяцев и средства по требованию", – отмечается в сообщении.
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Средства бизнеса в банках, после сезонного оттока в начале года, во втором квартале увеличились на 6,4 млрд грн.
В целом, за апрель-июнь средства бизнеса в банках выросли на 0,9% в гривне и 4,2% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте.
"Рост валютных вкладов бизнеса обеспечили в основном государственные монополии", – указывает Нацбанк.
В то же время доля средств НБУ в фондировании банков снизилась до исторически минимального значения в 0,9%.
Ранее сообщалось о том, что в Украине закрывались отделения банков.
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