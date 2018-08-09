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Украинцы стали активнее нести деньги в банки

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С апреля по июнь средства населения в банках выросли более, чем на 17 млрд гривен, что на 21% больше, чем в прошлом году.
Население стало охотнее держать деньги на депозитах
Население стало охотнее держать деньги на депозитах
depositphotos.com

Во втором квартале 2018 года фиксируется высокий уровень притока денег населения в банковскую систему. Об этом говорится в августовском отчете, опубликованном в среду, 8 августа, Национальным банком.

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Так, гривневые депозиты населения в украинских банках выросли на 8,7%, по сравнению с первым кварталом и на 21,4% в годичном измерении.

Государственные банки также продолжали наращивать объемы депозитов в валюте, хотя в целом по системе доля валютных депозитов сокращается.

По подсчетам НБУ, в целом, во втором квартале средства населения в банках выросли на 17,2 млрд грн.

"Как и раньше, это преимущественно краткосрочные депозиты: около половины из них составляют депозиты до 3 месяцев и средства по требованию", – отмечается в сообщении.

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Средства бизнеса в банках, после сезонного оттока в начале года, во втором квартале увеличились на 6,4 млрд грн.

В целом, за апрель-июнь средства бизнеса в банках выросли на 0,9% в гривне и 4,2% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте.

"Рост валютных вкладов бизнеса обеспечили в основном государственные монополии", – указывает Нацбанк.

В то же время доля средств НБУ в фондировании банков снизилась до исторически минимального значения в 0,9%.

Ранее сообщалось о том, что в Украине закрывались отделения банков.

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Теги: банки, статистика, депозиты, НБУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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meglj    09.08.2018, 14:20
Оценка:  0
meglj
Чтоб обменять их на доллары
Leg40    09.08.2018, 13:53
Оценка:  0
Leg40
очередной пиз-еш
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