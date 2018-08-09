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Российский рубль обновил двухлетние минимумы

Комментариев: 10
Утром в четверг доллар в России оказался на 2,715 рубля выше уровня действующего официального курса, евро – на 2,95 рубля выше официального курса.
Российский рубль начал дешеветь
Российский рубль начал дешеветь
depositphotos.com

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже в четверг, 9 августа, превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года, курс евро – 77 рублей впервые с середины апреля. Рубль падает на фоне возросших санкционных рисков, сообщает Интерфакс.

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Так, первые сделки по доллару прошли в диапазоне 66,15-66,48 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,2575 руб. (+71 копейка к уровню предыдущего закрытия), то есть доллар вышел на максимальные уровни с середины ноября 2016 года.

Евро вырос до 76,77 руб. (+64,5 копейки), на пике роста европейская валюта достигала отметки 77,1175 руб., что было максимумом с 16 апреля.

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Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 68 копеек к уровню закрытия среды, до 70,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,715 рубля выше уровня действующего официального курса, евро – на 2,95 рубля выше официального курса.

Индексы МосБиржи и РТС также падали на открытии торгов в пределах 1-4%.

По мнению экспертов, рубль заметно падает к доллару и евро на старте торгов на фоне объявления новых антироссийских санкций со стороны США.

Ранее сообщалось о том, почему в Украине подорожал бензин и чего ждать дальше.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Россия, доллар, евро, валюта, рубль, санкции, курс рубля, санкции против России, курс доллара к рублю, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  09.08.2018, 14:22
Оценка:  +1
гость
Нехай щастить!
Россияне могут читать как "н е х у й шастать" и правильно поймут это в свой адрес
гость  (аноним)  09.08.2018, 14:03
Оценка:  +2
гость
Ватанам песта
гость  (аноним)  09.08.2018, 14:00
Оценка:  +2
гость
Yzenykkrasavchik, а может пора отвыкать от этого?
Может тогда падение гривны повлияло на рубль и тот упал следом за ней, только еще быстрее, если так рассуждать?
Yzenykkrasavchik    09.08.2018, 13:37
Оценка:  -4
Yzenykkrasavchik
Если рубль падает, то валюта соседних стран тоже проседает
гость  (аноним)  09.08.2018, 13:02
Оценка:  +5
гость
Shurat77, cам наверное РЖАЛ с этого дебилизма, что написал?
Shurat77    09.08.2018, 14:10
Оценка:  0
Shurat77
та да , умора, представил, чуть инфаркт не получил.
гость  (аноним)  09.08.2018, 12:55
Оценка:  +5
гость
Shurat77, это новая тема из методичек для российских троллей?
Сам наверное жрал с этого дебилизма?
"крепкая валюта" ...
Shurat77    09.08.2018, 12:39
Оценка:  -7
Shurat77
рубль крепкая валюта, храню бабло в рублях.
гость  (аноним)  09.08.2018, 12:35
Оценка:  +6
гость
Рубль за сутки подешевел больше, чем гривна за неделю.
Это победа?
гость  (аноним)  09.08.2018, 12:31
Оценка:  -3
гость
Следовало бы напомнить что август разгар отпусков и спрос на инвалюту каджый год в это время возрастает.
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