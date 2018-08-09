Российский рубль обновил двухлетние минимумы

Утром в четверг доллар в России оказался на 2,715 рубля выше уровня действующего официального курса, евро – на 2,95 рубля выше официального курса.

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже в четверг, 9 августа, превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года, курс евро – 77 рублей впервые с середины апреля. Рубль падает на фоне возросших санкционных рисков, сообщает Интерфакс.

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Так, первые сделки по доллару прошли в диапазоне 66,15-66,48 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,2575 руб. (+71 копейка к уровню предыдущего закрытия), то есть доллар вышел на максимальные уровни с середины ноября 2016 года.

Евро вырос до 76,77 руб. (+64,5 копейки), на пике роста европейская валюта достигала отметки 77,1175 руб., что было максимумом с 16 апреля.

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Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 68 копеек к уровню закрытия среды, до 70,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,715 рубля выше уровня действующего официального курса, евро – на 2,95 рубля выше официального курса.

Индексы МосБиржи и РТС также падали на открытии торгов в пределах 1-4%.

По мнению экспертов, рубль заметно падает к доллару и евро на старте торгов на фоне объявления новых антироссийских санкций со стороны США.

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