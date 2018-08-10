Украина увеличила импорт нефтепродуктов на треть

Больше всего нефтепродуктов было поставлено из Беларуси, России и Литвы. Всего за полгода Украина импортировала 4,165 млн тонн нефтепродуктов.

Украина в январе-июле 2018 года увеличила импорт нефтепродуктов в денежном эквиваленте на 31,5% по сравнению с январем-июлем 2017 года – до 2,7 млрд долларов.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Читай также: Почему в Украине подорожал бензин и чего ждать дальше - инфографика Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 1,01 млрд долларов (36,71% расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 1,11 млрд долларов (40,37%), из Литвы – 262,7 млн долларов (9,54%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 368,3 млн долларов.

Всего за отчетный период Украина импортировала 4,165 млн тонн нефтепродуктов. Также сообщается, что за данный период Украина экспортировала 253,4 тысячи тонн нефтепродуктов на сумму 139,4 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Украина не попала в рейтинг по ценам на бензин.