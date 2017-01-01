Транзит сжиженного газа через Украину упал на четверть

Лидерами по транзиту сжиженного газа стали Россия с объемом 58,2 тысяч тонн и Казахстан – 25 тысяч тонн.

Транзит сжиженного природного газа через территорию Украины в июле 2018 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 24% – до 83,6 тысячи тонн.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы А-95.

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Так, транзит через порты Украины за отчетный месяц сократился на 52% – до 15,1 тысяч тонн. Практически весь объем морских отправок – 14,6 тысяч тонн – пришелся на терминал Укрлоудсистем в Одессе.

В июле железнодорожный транзит составил 68,5 тысяч тонн. Это на 12,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (78,3 тысяч тонн). Наибольший объем сжиженного газа был транзитирован через переход Изов из России в Польшу – 23,2 тысяч тонн.

Лидерство по транзиту через территорию Украины по итогам июля 2018 года досталось России с объемом 58,2 тысяч тонн. Казахстан транзитировал 25 тысяч тонн. На Беларусь пришлось всего 400 тонн транзитного ресурса.

Ранее сообщалось о том, что Газпром сократил поставки газа через Украину.