Впервые за неделю: Рубль и лира остановили падение

Рубль вырос в парах с долларом и евро, отыгрывая улучшение ситуации на мировых рынках капитала.

Российский рубль и турецкая лира впервые за последнюю неделю приостановили падение и укрепились по отношению как к доллару, так и к евро. Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 14 августа.

Так, первые сделки на Московской бирже во вторник прошли в диапазоне 66,94-67,12 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,94 руб./$1 (-85,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 76,48 руб./EUR1 (-84,75 копейки).

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 85,3 копейки к уровню закрытия понедельника, до 71,23 рубля.

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Как отмечают эксперты, рубль вырос в парах с долларом и евро, отыгрывая улучшение ситуации на мировых рынках капитала и коррекционное снижение доллара на Forex после уверенного роста в предыдущие несколько дней. Индекс ICE, отслеживающий колебания доллара США относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,1%.

В свою очередь курс турецкой лиры на торгах Лондонской биржи повысился на 6% к доллару, до 6,42 за доллар. Лира частично отыграла падение в последние дни, когда ее курс опустился до исторического минимума.

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