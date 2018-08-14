Россия выдала все разрешения для Nord Stream 2

Работы по практической реализации проекта будут начаты в ближайшее время, отметили в компании Nord Stream 2 AG.

Технически Северный поток-2 готов к строительству, но Дания не дает разрешения depositphotos.com

Все разрешения для строительства российского участка газопровода Северный поток-2 получены. Об этом сообщила проектная компания Nord Stream 2 AG во вторник, 14 августа.

Отмечается, что сегодня было получено разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальном море России от Федеральной службой по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор). Его действие распространяется на участок газопровода длиной 114 км, проходящий по дну российского территориального моря.

Читай также: "Троянский конь": Сколько потеряет Украина от строительства Северного потока-2 "Работы по практической реализации проекта будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы и решением о предоставлении водного объекта в пользование", – заявили в компании.

Ранее министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выдало разрешение на строительство Северный поток-2.

"Реализация проекта Северный поток-2 идет по графику. Для обеспечения эффективной и своевременной реализации проекта мы будем продолжать работать в тесном сотрудничестве с вовлеченными странами", – сказал директор проекта Хеннинг Коте.

Ранее сообщалось о том, что Киев переплатил за коммерческий газ.