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Россия выдала все разрешения для Nord Stream 2

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Работы по практической реализации проекта будут начаты в ближайшее время, отметили в компании Nord Stream 2 AG.
Технически Северный поток-2 готов к строительству, но Дания не дает разрешения
Технически Северный поток-2 готов к строительству, но Дания не дает разрешения
depositphotos.com

Все разрешения для строительства российского участка газопровода Северный поток-2 получены. Об этом сообщила проектная компания Nord Stream 2 AG во вторник, 14 августа.

Отмечается, что сегодня было получено разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальном море России от Федеральной службой по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор). Его действие распространяется на участок газопровода длиной 114 км, проходящий по дну российского территориального моря.

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"Работы по практической реализации проекта будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы и решением о предоставлении водного объекта в пользование", – заявили в компании.

Ранее министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выдало разрешение на строительство Северный поток-2.

"Реализация проекта Северный поток-2 идет по графику. Для обеспечения эффективной и своевременной реализации проекта мы будем продолжать работать в тесном сотрудничестве с вовлеченными странами", – сказал директор проекта Хеннинг Коте.

Ранее сообщалось о том, что Киев переплатил за коммерческий газ.

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Теги: Россия, строительство, Северный поток, газопровод, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.08.2018, 18:16
Оценка:  -1
гость
Нашим бы паразитам брать с них пример. Только писклявый Яйценюк свою несчастную колючку продвигал и всё. Вот что мы построили в последнее время? Ни х у я !
гость  (аноним)  14.08.2018, 18:01
Оценка:  -1
гость
СП-2 не будет, как и ЧМ по футболу, как и крымского моста! Журношлюx Гордон яйцами клялся!
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