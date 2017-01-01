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Доллар подешевел на межбанке сегодня, 22 октября

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НБУ ослабил гривну. Покупка и продажа доллара снизилась на межбанке.
Нацбанк утвердил курс валют на 22 октября 2019
Нацбанк утвердил курс валют на 22 октября 2019
depositphotos.com

22 октября Национальный банк утвердил нижеуказанный курс валют:

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- 28 18, 2001 гривен за 100 долларов, что на 14,5354 копеек дороже по сравнению со вчера;
- 32 32, 4755 гривен за 100 евро, что дороже на 6,7983 копеек в сравнении со вчерашней ценой.

Как указал IBC.ua, курс доллара на межрынке при покупке и продаже был от 27,13 до 27,15, то есть вырос на пять копеек.

Ранее сообщалось, Кабмин повысил цены на газ для населения.

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