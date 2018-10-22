Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гройсман объяснил повышение цен на газ

Комментариев: 4
Правительство выбрало вариант для выполнения условий МВФ, который можно компенсировать субсидиями.
Гройсман объяснил повышение цен на газ
Пресс-служба Кабмина

Украина без кредита Международного валютного фонда не избежит дефолта, а потому вынуждена была выполнить его условие и повысить цену на газ. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью ТРК Украина вечером в воскресенье, 21 октября.

Читай также: Киев и МВФ договорились о новой программе

“Цена на газ. У нас было только два варианта: либо минимальное повышение, о котором мы договорились, или дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышение“, - отметил Гройсман.

Гройсман подчеркнул, кредит МВФ нужен “не для того, чтобы брать новые долги, это для того, чтобы отдавать старые. Ведь каждый год на их обслуживание мы тратим по $5 млрд“.

По словам премьера, каждая семья, которая не может полностью оплатить коммунальные платежи, получит субсидию.

Ранее сообщалось о том, каким будет курс доллара к Новому году и как сберечь свои деньги.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: газ, МВФ, коммунальное хозяйство, субсидии, коммуналка, Владимир Гройсман, коммунальные платежи, цена на газ, повышение тарифов, транш МВФ, транш МВФ для Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  22.10.2018, 11:51
Оценка:  0
гость
Вот за что уважал Кучму, так зато что он был хозяйственником. Ни когда не брал кредиты. Пришло Ющ, кредитов набрался, потом Януковичь, теперь что по новой ? Вы нахрен тогда Яныка убрали ? Трясите Юща, Яныка и их подельников. Или что думаете у людей есть деньги ваши хотелки выполнять ?
гость  (аноним)  22.10.2018, 11:41
Оценка:  +1
гость
Блядь как меня бесит это ебло. Вот больше всех бесит нахyй. Аж трусит ебaть. Остальные тоже бесят,но это ебaло аж коробит блять. Фу блять. Интересно, кого-то ещё этот пездaч тоже также бесит?
гость  (аноним)  22.10.2018, 11:40
Оценка:  +1
гость
О да
Компенсирует он , мудак !!!
гость  (аноним)  22.10.2018, 11:37
Оценка:  0
гость
Это дураку понятно что вы собираетесь кредитом кредит перекрывать, только это как у кредитного наркомана - берет, берет а потом раз и жопа. Лучше напишите, каким образом вы хотите привлечь валюты и выйти в плюс ? Или думаете разрешат продавать землю ? 18 миллиардов утянул Януковичь, где возврат ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь