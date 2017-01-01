В мире увеличилось количество миллионеров

Больше всего новых миллионеров появилось в США. Также их количество значительно увеличилось в странах ЕС.

На данный момент в мире почти 42,2 миллиона миллионеров depositphotos.com

В течение минувшего года количество миллионеров в мире увеличилось на 2,3 миллиона человек, и теперь в мире почти 42,2 миллиона миллионеров. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse.

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Больше всего новых миллионеров появилось в США, там их количество выросло на 878 тыс. человек – до 17,4 млн. Во Франции, Германии, Великобритании и Италии миллионеров стало больше примерно на 200 тыс. в каждой из стран, в Китае – на 186 тыс., в Японии – на 94 тыс.

В некоторых государствах, таких как Турция и Бразилия, количество миллионеров сократилось, в основном из-за изменения курсов нацвалют.

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Судя по данным отчета, доля самых обеспеченных людей (с активами свыше $100 тыс.), составляет 9,5% всего населения планеты. Они в совокупности владеют 84,1% мировых богатств в сравнении с 86% в прошлом году.

Совокупное благосостояние населения мира с июля 2017 года по конце июня 2018 года увеличилось на $14 трлн, или на 4,6%, и достигло $317 трлн.

США внесли наиболее значительный вклад в рост мирового благосостояния. За минувший год показатель стоимость активов американцев вырос на $6,3 трлн, до $98 трлн.

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Отмечается, что благосостояние 90,5% людей, коллективно владеющих 15,8% мировых богатств, составляет $50,4 трлн, что намного выше $40 трлн годом ранее.

“Прирост указывает на тенденцию к снижению неравенства в распределении мирового благосостояния“, – отмечается в обзоре.

Ранее сообщалось ранее, в Украине выросло количество миллионеров.