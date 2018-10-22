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S&P дало трехлетний прогноз по курсу гривны

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К концу года доллар в Украине вырастет до 29,5 гривен, считают в агентстве. А в следующем году превысит 30 гривен.
S&P прогнозирует более сильное падение гривны, чем МВФ
S&P прогнозирует более сильное падение гривны, чем МВФ
depositphotos.com

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на пресс-релиз агентства.

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В то же время, к концу 2019 года обменный курс составит 30,30 грн/долл., к концу 2020 - 31,20 грн/долл., 2021 - 32,10 грн/долл.

По прогнозам S&P, уровень потребительской инфляции составит 10,3% в текущем году, 7,5% - в 2019, по 7% - в 2020 и 2021.

Агентство ожидает, что рост ВВП составит 3% в этом году, 2,5% - в 2019, по 3% - в 2020 и 2021.

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Также агентство подтвердило суверенные рейтинги Украины на уровне В-/В, со стабильным прогнозом.

Отметим, ранее Международный валютный фонд опубликовал прогноз с среднегодым курсом гривны по итогам 2018 в 27,07 грн/$1. При этом, согласно прогнозу, гривна в 2019-м девальвирует до 28,655 грн/$1, а в 2020-м - до 29,925 грн/$1.

Ранее сообщалось о том, каким будет курс доллара к Новому году и как сберечь свои деньги.

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Теги: инфляция, доллар, ВВП, курс валют, S&P, обвал гривны, курс гривны, экономика Украины, курс доллара к гривне, падение гривны
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Peyot    22.10.2018, 14:50
Оценка:  0
Peyot
странно раньше мордорские боты кричали что доллар будет по 50 еще в 2014
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