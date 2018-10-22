S&P дало трехлетний прогноз по курсу гривны

К концу года доллар в Украине вырастет до 29,5 гривен, считают в агентстве. А в следующем году превысит 30 гривен.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Читай также: Киев и МВФ договорились о новой программе В то же время, к концу 2019 года обменный курс составит 30,30 грн/долл., к концу 2020 - 31,20 грн/долл., 2021 - 32,10 грн/долл.

По прогнозам S&P, уровень потребительской инфляции составит 10,3% в текущем году, 7,5% - в 2019, по 7% - в 2020 и 2021.

Агентство ожидает, что рост ВВП составит 3% в этом году, 2,5% - в 2019, по 3% - в 2020 и 2021.

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Также агентство подтвердило суверенные рейтинги Украины на уровне В-/В, со стабильным прогнозом.

Отметим, ранее Международный валютный фонд опубликовал прогноз с среднегодым курсом гривны по итогам 2018 в 27,07 грн/$1. При этом, согласно прогнозу, гривна в 2019-м девальвирует до 28,655 грн/$1, а в 2020-м - до 29,925 грн/$1.

Ранее сообщалось о том, каким будет курс доллара к Новому году и как сберечь свои деньги.