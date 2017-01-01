Курс доллара на 23 октября снизился
После решения МВФ курс валют на вторник, 23 октября укрепился, курс доллара снизился на межбанке.
На сегодня, 23 октября, Национальный банк Украины определил официальный курс валют:
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- 100 долларов на уровне 2808,04 гривен
- 100 евро на уровне 3227,56 гривен
По сравнению со вчера курс снижен на 10,1596 и 4,9137 копеек соответственно.
Котировки евро также снизились в цене на 10 копеек – около 32,27-32,35 грн.
Ранее сообщалось, что Киев и МВФ договорились о новой программе.
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