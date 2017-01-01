G7 приветствует новую программу Украины и МВФ

Договоренность о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by является ключевым шагом к экономической стабильности Украины, говорится в заявлении послов.

Послы G7 отреагировали на новую договоренность Украины и МВФ depositphotos.com

Послы стран Большой семерки приветствуют договоренность Украины и Международного валютного фонда (МВФ) начать новую программу stand-by на 3,9 млрд долларов. Об этом в понедельник, 22 октября, говорится в сообщении Группы поддержки Украины в соцсети Тwitter.

Согласно сообщению, эта договоренность - ключевой шаг к обеспечению экономического роста Украины.

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“Послы стран Большой семерки приветствуют достигнутую между МВФ и украинской властью договоренность на уровне специалистов о новой программе в формате stand-by. Ключевой шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста“, - говорится в посте.

Посли країн “Великої сімки“ вітають досягнену між МВФ та українською владою домовленість на рівні фахівців щодо нової програми у форматі Стенд-бай. Ключовий крок на шляху забезпечення майбутньої економічної

стабільності України та продовження економічного зростання. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 22 октября 2018 г.

Напомним, 19 октября МВФ и власти Украины договорились об экономической политике в отношении нового 14-месячного соглашения stand-by.