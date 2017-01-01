G7 приветствует новую программу Украины и МВФ
Послы стран Большой семерки приветствуют договоренность Украины и Международного валютного фонда (МВФ) начать новую программу stand-by на 3,9 млрд долларов. Об этом в понедельник, 22 октября, говорится в сообщении Группы поддержки Украины в соцсети Тwitter.
Согласно сообщению, эта договоренность - ключевой шаг к обеспечению экономического роста Украины.
Читай также: Цена на газ все еще не рыночная - глава Нафтогаза
“Послы стран Большой семерки приветствуют достигнутую между МВФ и украинской властью договоренность на уровне специалистов о новой программе в формате stand-by. Ключевой шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста“, - говорится в посте.
Посли країн “Великої сімки“ вітають досягнену між МВФ та українською владою домовленість на рівні фахівців щодо нової програми у форматі Стенд-бай. Ключовий крок на шляху забезпечення майбутньої економічної— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 22 октября 2018 г.
стабільності України та продовження економічного зростання.
Напомним, 19 октября МВФ и власти Украины договорились об экономической политике в отношении нового 14-месячного соглашения stand-by.
Полная версия правил