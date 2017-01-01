Цена на газ все еще не рыночная - глава Нафтогаза

"Параллельно с процессами в Украине, есть процессы, которые происходят на рынке газа в Европе, которые для нас являются фактически эталоном рыночной цены. На этом рынке недавно произошел существенный рост цены. То повышение, которое сейчас произошло... цена в Украине для населения, однако, существенно ниже европейской рыночной цены газа, которая должна быть в Украине", - сказал он.

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Коболев добавил, что Нафтогаз приветствует решение правительства относительно повышения цены на газ в Украине, потому что оно важно для продолжения сотрудничества с МВФ, обслуживания внешних долгов.

Глава Нафтогаза добавил, что пока не видел окончательную версию постановления правительства о повышении цены на газ.

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Как уточняет РБК-Украина, по словам Коболева, рентабельность продаж газа населению после повышения тарифов составляет около 4,5%.

Он отметил, что сейчас "Нафтогаз" ожидает дефицита от операционной деятельности. "Цифра операционного дефицита, которую мы ожидаем в следующем году по методике МВФ на уровне 45 млрд грн", - сказал он.

Коболев также добавил, что в случае полной отмены специальных обязанностей по продаже газа населению, Нафтогаз будет в профиците.

Ранее сообщалось о том, что Гройсман объяснил повышение цен на газ.