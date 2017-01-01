Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цена на газ все еще не рыночная - глава Нафтогаза

Комментариев: 0
Рентабельность продаж газа населению после повышения тарифов в Нафтогазе оценили в 4,5%.
Газ для украинцев все еще стоит дешевле, чем для европейцев, говорит глава Нафтогаза
Газ для украинцев все еще стоит дешевле, чем для европейцев, говорит глава Нафтогаза
depositphotos.com
Несмотря на повышение, цена на газ в Украине существенно ниже европейской рыночной. Об этом в понедельник, 22 октября, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев, передает Укринформ.

Читай также: Нафтогаз заявил о рекордном уровне добычи газа

"Параллельно с процессами в Украине, есть процессы, которые происходят на рынке газа в Европе, которые для нас являются фактически эталоном рыночной цены. На этом рынке недавно произошел существенный рост цены. То повышение, которое сейчас произошло... цена в Украине для населения, однако, существенно ниже европейской рыночной цены газа, которая должна быть в Украине", - сказал он.

Коболев добавил, что Нафтогаз приветствует решение правительства относительно повышения цены на газ в Украине, потому что оно важно для продолжения сотрудничества с МВФ, обслуживания внешних долгов.

Глава Нафтогаза добавил, что пока не видел окончательную версию постановления правительства о повышении цены на газ.

Читай также: Снова подорожание: Каких цифр ждать в новых платежках

Как уточняет РБК-Украина, по словам Коболева, рентабельность продаж газа населению после повышения тарифов составляет около 4,5%. 

Он отметил, что сейчас "Нафтогаз" ожидает дефицита от операционной деятельности. "Цифра операционного дефицита, которую мы ожидаем в следующем году по методике МВФ на уровне 45 млрд грн", - сказал он.

Коболев также добавил, что в случае полной отмены специальных обязанностей по продаже газа населению, Нафтогаз будет в профиците.

Ранее сообщалось о том, что Гройсман объяснил повышение цен на газ.

Поделись:
Теги: Нафтогаз, цена на газ, Андрей Коболев, повышение тарифов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь