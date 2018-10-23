Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Как защититься от надбавок за газ во время отсутствия горячей воды

Комментариев: 1
Для избегания надбавок за газ во время отсутствия горячей воды КГГА советуют установить газовые счетчики.
Газовые счетчики вместо надбавки за газ во время отсутствия горячей воды
Газовые счетчики вместо надбавки за газ во время отсутствия горячей воды
depositphotos.com

В законодательстве четко прописана норма оплаты дополнительной надбавки за газ во время отсутствия горячей воды, с учетом того, что люди нагревают воду на плите. Чтобы нивелировать данные начисления, киевские власти предлагают устанавливать газовые счетчики. 

Читай также: Снова подорожание: Каких цифр ждать в новых платежках

На брифинге заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев уточнил, что на данный момент в Киеве не имеют учета 316 тысяч лицевых счетов. Все остальные – это обладатели счетчиков, а также дома с оценкой фактического потребления.

Также, Пантелеев обозначил, что в 2018 году была осуществлена установку 22 тыс счетчиков. До 2021 года планируется установить их в оставшихся 316 тыс домов. Для ускорения процесса он рекомендует подать заявление в сервисные центры “Киевгаза“ на установку газового счетчика.

Ранее сообщалось, что украинцы получат 100 млн гривен на утепление жилищ.

Поделись:
Теги: цены на газ, платежи, плата за газ, газовая система, счетчик, счетчик газа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
user10033    23.10.2018, 18:53
Оценка:  0
user10033
а скоро появится еще надбавок за газ во время зимы
и в период тумна
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь