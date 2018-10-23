Как защититься от надбавок за газ во время отсутствия горячей воды

Для избегания надбавок за газ во время отсутствия горячей воды КГГА советуют установить газовые счетчики.

В законодательстве четко прописана норма оплаты дополнительной надбавки за газ во время отсутствия горячей воды, с учетом того, что люди нагревают воду на плите. Чтобы нивелировать данные начисления, киевские власти предлагают устанавливать газовые счетчики.

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На брифинге заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев уточнил, что на данный момент в Киеве не имеют учета 316 тысяч лицевых счетов. Все остальные – это обладатели счетчиков, а также дома с оценкой фактического потребления.

Также, Пантелеев обозначил, что в 2018 году была осуществлена установку 22 тыс счетчиков. До 2021 года планируется установить их в оставшихся 316 тыс домов. Для ускорения процесса он рекомендует подать заявление в сервисные центры “Киевгаза“ на установку газового счетчика.



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