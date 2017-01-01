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Доллар вырос в продаже, а гривну ослабили: курс на 26 октября

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Курс доллара на межбанке вырос в продаже, но стабилен в покупке. НБУ ослабил курс гривны.
НБУ ослабил курс гривны на 26 октября, доллар вырос в продаже
НБУ ослабил курс гривны на 26 октября, доллар вырос в продаже
depositphotos.com

В обменниках 26 октября можно видеть как доллар вырос на 3 копейки в продаже, а в покупке остался на том же уровне. Теперь на межбанке доллар продается до 27,26-27,32 грн. 

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Официальный курс валют, установленный Национальным банком на 26 октября, имеет следующие показатели:

– 100 долларов США – 2 833,5582 (то есть вырос на +12,2485 копеек);

– 100 евро – 3 234,79 гривны (то есть вырос на +21,6004 копеек).

В свою очередь, котировки евро выросли в покупке и теперь стоят на 8 копеек дороже, а в продаже не изменились по сравнению со вчера, то есть стоят до 32,21-32,25 гривен.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в 2018 году.

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Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
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