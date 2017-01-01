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Украинцы в 2018 году купили авто на $1,5 млрд

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За девять месяцев этого года украинцы купили за рубежом автомобилей на общую сумму более полутора миллиардов долларов.
Наибольшее число авто было ввезено в Украину из Японии
Наибольшее число авто было ввезено в Украину из Японии
depositphotos.com

Импорт легковых автомобилей в Украину за январь-сентябрь 2018 года составил 1,546 млрд долларов. Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной фискальной службы.

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В частности, согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии - на сумму 270,917 млн долл. На втором месте оказалась Германия - импорт составил более 248,7 млн долл. Замыкает тройку лидеров США с результатом 220,546 млн долл.

Кроме того, по данным ГФС, в январе-сентябре Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 6,38 млн долларов. При этом больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и ОАЭ.

Ранее сообщалось, будут ли в Украине дешевые авто.

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Теги: автомобили, Таможня, машины, экспорт, Импорт, машина, продажи, покупки, авто, автомобиль, заграница, продажа автомобилей, ГФС
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