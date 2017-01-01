Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США продлили эмбарго на поставки нефти из Ирана

Комментариев: 0
Объем поставок нефти из других стран достаточен для сокращения закупок у Ирана, считает президент США Дональд Трамп.
США продлили действие эмбарго на поставки нефти из Ирана
США продлили действие эмбарго на поставки нефти из Ирана
depositphotos.com
Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Читай также: Укрнафта увеличила чистую прибыль вчетверо

Меморандум адресован Госдепартаменту, Минфину и Министерству энергетики США и издан за несколько дней до введения второго этапа санкций против Ирана.
 
"Я пришел к выводу, что в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы значительно сократить закупки нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями", – заявил Трамп.

Читай также: Нефть ускорила падение на фоне заявлений Эр-Рияда

Президент США также подчеркнул, что документ составлен после тщательного анализа ситуации на мировом рынке нефти и основывается в том числе на информации о росте нефтедобычи в ряде стран мира и наличии стратегических запасов углеводородов.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: нефть, США, Иран, Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь