США продлили эмбарго на поставки нефти из Ирана
Объем поставок нефти из других стран достаточен для сокращения закупок у Ирана, считает президент США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.
Читай также: Укрнафта увеличила чистую прибыль вчетвероМеморандум адресован Госдепартаменту, Минфину и Министерству энергетики США и издан за несколько дней до введения второго этапа санкций против Ирана.
"Я пришел к выводу, что в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы значительно сократить закупки нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями", – заявил Трамп.
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Президент США также подчеркнул, что документ составлен после тщательного анализа ситуации на мировом рынке нефти и основывается в том числе на информации о росте нефтедобычи в ряде стран мира и наличии стратегических запасов углеводородов.
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