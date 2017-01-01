США продлили эмбарго на поставки нефти из Ирана

Объем поставок нефти из других стран достаточен для сокращения закупок у Ирана, считает президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

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"Я пришел к выводу, что в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы значительно сократить закупки нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями", – заявил Трамп.