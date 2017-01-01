Прибыль украинских банков выросла в восемь раз

В январе-сентябре банки Украины получили почти 11 миллиардов гривен прибыли, против 1,4 млрд годом ранее.

За девять месяцев 2018 года платежеспособные банки Украины получили 10,9 млрд грн прибыли, что в восемь раз выше показателя за аналогичный период предыдущего года (1,4 млрд грн). Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Читай также: Нацбанк отозвал лицензии у двух банков За этот период операционные доходы банков выросли на 20,3% за счет чистых процентных и комиссионных доходов, расходы - на 24,5%.

По информации регулятора, за 9 месяцев сектор сформировал 19,9 млрд грн резервов, что на 24,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк выиграл у Коломойского дел на миллиард.