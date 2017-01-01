В Украине продолжает дешеветь бензин

Сети автозаправочных станций с 2 по 5 ноября снизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,2-1 грн за литр.

В Украине с 2 по 5 ноября стоимость бензинов и дизтоплива на заправках продолжила снижение на 0,2-1 грн/л. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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Отмечается, что в сети АЗС SOCAR стоимость бензинов снизилась на 50 коп./л, до А-92 - 33,49 грн/л, и А-95 - 34,49 грн/л. На заправках Glusco в Киеве бензины подешевели на 20 коп./л, до А-92 - 32,25 грн/л, А-95 - 33,25 грн/л. Столичный оператор KLO снизил цены на А-92 и А-95, до 31,99 грн/л, и 32,49 грн/л, соответственно.

На АЗС БРСМ-Нафта цены снизились еще на 20 коп./л, до: А-92 - 29,49 грн/л, А-95 - 29,79 грн/л, А-95 Премиум - 31,19 грн/л, ДТ - 30,99 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 5 ноября 2018 года средние цены на заправках в Украине снизились до следующего уровня: А-92 - 31,55 грн/л, А-95 - 32,66 грн/л, А-95 Премиум - 33,77 грн/л, ДТ - 32,30 грн/л.

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