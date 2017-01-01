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ЕС не пойдет с Италией на сделку по госбюджету

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Итальянские власти должны предоставить обновленный вариант бюджета на 2019 год, иначе Риму грозят серьезные штрафы.
Еврокомиссия грозит Италии штрафами
Еврокомиссия грозит Италии штрафами
depositphotos.com

Еврокомиссия потребовала от Италии представить проект бюджета на 2019 год, соответствующий нормам ЕС. Об этом в понедельник, 5 ноября, заявил комиссар Евросоюза по экономике Пьер Московиси на встрече с министрами финансов стран еврозоны.

"Ошибочно" полагать, что Брюссель пойдет с Римом на "своего рода сделку", чтобы урегулировать этот конфликт, подчеркнул еврокомиссар.

"Нет, это не обсуждается, мы не ведем переговоры. Правила есть правила, их необходимо уважать", – добавил Московиси.

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До 13 ноября итальянские власти по требованию Брюсселя должны представить обновленный вариант бюджета на 2019 год. В противном случае Евросоюз запустит в отношении Рима процедуры, связанные с избыточным дефицитом и чреватые высокими штрафами.

В конце октября Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на следующий год. Рим запланировал дефицит в размере 2,4% от ВВП. Только таким образом правительственная коалиция из правых радикалов и популистов, по собственному признанию, сможет профинансировать выполнение предвыборных обещаний. Однако, по нормам ЕС, дефицит не должен превышать 2% от ВВП страны.

Руководство ЕС считает, что политика нового правительства Италии, решившего отказаться от прежнего курса экономии финансовых средств и консолидации бюджета, угрожает финансовой стабильности в еврозоне и во всем ЕС. Критики итальянского правительства напоминают, что государственная задолженность Италии уже составляет 2,3 трлн евро или 130% от ВВП страны. Это второй по величине долговой показатель в еврозоне после Греции.

Ранее в ЕС заявили, что новый бюджет нарушает правила.

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Теги: бюджет, ЕС, Италия, экономика, Евросоюз, долги, ВВП, Еврокомиссия, задолженность
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Источник: korrespondent.net

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