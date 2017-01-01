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НБУ дал рекомендации, как смягчить девальвацию гривны

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В Нацбанке отметили, что необходимо, в частности, активизировать работу по улучшению качества прогнозирования динамики средств Единого казначейского счета.
Нацбанк дал рекомендации Кабмину, как смягчить девальвацию гривны
Нацбанк дал рекомендации Кабмину, как смягчить девальвацию гривны
flickr.com

Совет Национального банка Украины дал рекомендации Кабинету министров для недопущения разбалансировки денежно-кредитного рынка в конце 2018 - начале 2019 года, а также недопущения усиления девальвационного давления на гривну. Об этом говорится в решении Совета Нацбанка, пишет УНИАН во вторник, 6 ноября.

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В НБУ сообщают, что необходимо безотлагательно активизировать работу по улучшению качества прогнозирования динамики средств Единого казначейского счета, а также обеспечения равномерного и прогнозируемого осуществления бюджетных платежей и возмещения НДС.

Также рекомендуется для снижения уязвимости государственных финансов к валютным рискам и обеспечения их устойчивости в среднесрочной перспективе придерживаться политики постепенного замещения валютных заимствований гривневыми.

Ранее сообщалось о том, что ждет украинцев при введении налога на посылки.

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Теги: гривна, НДС, НБУ, Кабмин Украины, казначейство, девальвация, обвал гривны, курс гривны, Госказначейство, гривна упала, падение гривны
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Источник: korrespondent.net

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