НБУ дал рекомендации, как смягчить девальвацию гривны

В Нацбанке отметили, что необходимо, в частности, активизировать работу по улучшению качества прогнозирования динамики средств Единого казначейского счета.

Совет Национального банка Украины дал рекомендации Кабинету министров для недопущения разбалансировки денежно-кредитного рынка в конце 2018 - начале 2019 года, а также недопущения усиления девальвационного давления на гривну. Об этом говорится в решении Совета Нацбанка, пишет УНИАН во вторник, 6 ноября.

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В НБУ сообщают, что необходимо безотлагательно активизировать работу по улучшению качества прогнозирования динамики средств Единого казначейского счета, а также обеспечения равномерного и прогнозируемого осуществления бюджетных платежей и возмещения НДС.

Также рекомендуется для снижения уязвимости государственных финансов к валютным рискам и обеспечения их устойчивости в среднесрочной перспективе придерживаться политики постепенного замещения валютных заимствований гривневыми.

Ранее сообщалось о том, что ждет украинцев при введении налога на посылки.