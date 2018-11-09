Банк Порошенко вывел 2 млрд грн из банка Януковича – СМИ

Деньги, лежащие на счетах банка сына Януковича, были сняты через банк нынешнего президента Украины.

В банке ВБР, принадлежащему сыну экс-президента Украины Януковича, лежало около 2 млрд гривен, которые он не успел забрать с собой после побега. Эти деньги находились на счетах работников этого банка, которые новое правительство обещало конфисковать после Революции 2014 г.

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Об этом сообщают Украинские новости.

После побега Януковича, банк его сына признали неплатежеспособным, суды снимали со счетов аресты. С депозитов наличными снимались десятки миллионов гривен банком Петра Порошенко.

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В итоге, в 2016-2017 годах было выведено 2 млрд с помощью фиктивных договоров 30ти бывших работников среднего звена банка Януковича. Во время суда некий гражданин Яшар Ходжаев сделал заявление о даче в долг денег сотрудникам ВБР, после чего арест со счетов был снят.

Все операции по выведению денег из ВБР осуществлял банк Порошенко – Международный инвестиционный банк, он же и заработал 20 млн грн комиссии.

Ранее сообщалось, что суд отклонил иск сына Януковича к НБУ на 1,6 млрд.