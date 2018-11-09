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Банк Порошенко вывел 2 млрд грн из банка Януковича – СМИ

Комментариев: 4
Деньги, лежащие на счетах банка сына Януковича, были сняты через банк нынешнего президента Украины.
Банк Порошенко вывел 2 млрд грн Януковича
Банк Порошенко вывел 2 млрд грн Януковича
depositphotos.com

В банке ВБР, принадлежащему сыну экс-президента Украины Януковича, лежало около 2 млрд гривен, которые он не успел забрать с собой после побега. Эти деньги находились на счетах работников этого банка, которые новое правительство обещало конфисковать после Революции 2014 г. 

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Об этом сообщают Украинские новости.

После побега Януковича, банк его сына признали неплатежеспособным, суды снимали со счетов аресты. С депозитов наличными снимались десятки миллионов гривен банком Петра Порошенко. 

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В итоге, в 2016-2017 годах было выведено 2 млрд с помощью фиктивных договоров 30ти бывших работников среднего звена банка Януковича. Во время суда некий гражданин Яшар Ходжаев сделал заявление о даче в долг денег сотрудникам ВБР, после чего арест со счетов был снят.

Все операции по выведению денег из ВБР осуществлял банк Порошенко – Международный инвестиционный банк, он же и заработал 20 млн грн комиссии.

Ранее сообщалось, что суд отклонил иск сына Януковича к НБУ на 1,6 млрд.

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Теги: Янукович, Порошекнко, ВБР, выведенный капитал, конфискация, конфискация средств, деньги
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  09.11.2018, 16:09
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гость
Евреи сейчас грабят всех. В Киеве боксер охренел. Зато в вышиванках даже депутат Гончаренко, который был в ПР..
Goga19041984    09.11.2018, 14:48
Оценка:  +3
Goga19041984
Янукович был хорошим правителем, жаль что он не пошел на кардинальные меры и не уничтожил майдан физически.
Gagarinn    09.11.2018, 14:51
Оценка:  -1
Gagarinn
Просто он был сцыкуном и наложил в штанишки
Alex-Zmey    09.11.2018, 15:57
Оценка:  0
Alex-Zmey
Надо было уничтожить этих майданутых мразей и страна была стабильная, экономика росла
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