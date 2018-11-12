Сети АЗС снизили цены на топливо в Украине

Средняя розничная стоимость бензинов по стране снизилась на 13-15 коп./л. И эта тенденция может продолжиться.

Крупные сети АЗС 9-12 ноября снизили цены на бензины на 50 коп./л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95 в понедельник, 12 ноября.

Так, на автозаправочных станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 32,99 грн/л, А-95 – до 33,99 грн/л, А-95+ – до 34,99 грн/л. Цена на дизтопливо у операторов осталась на уровне 33,49 грн/л.

Читай также: Нефть дешевеет вторую неделю подряд Отмечается, что с начала ноября бензины в указанных сетях подешевели на 1 грн/л.

Также на 10-50 коп./л бензины подешевели в сетях Катрал, Укр-Петроль и Автотехсервис. А средняя розничная стоимость бензинов по стране 12 ноября снизилась на 13-15 коп./л.

По прогнозам директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, стоимость бензина суммарно может снизиться на полторы гривны. Он подчеркнул, что в Украине среднеевропейские цены на топливо, и они движутся в европейской динамике.

Ранее сообщалось о том, что в Украине продолжает дешеветь бензин.