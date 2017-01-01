Нефть дешевеет вторую неделю подряд

Сорт WTI дешевеет уже восемь сессий подряд, что является самым длительным периодом падения цен с 2014 года.

Цены на нефть на азиатских торгах в среду, 7 ноября, продолжили снижение после публикации отраслевых данных об очередном увеличении товарных запасов топлива в США.

Читай также: Как работают "схемы" покупки нефтегазовых месторождений в Украине - СМИ Так, цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на 0,18% - до $72 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на 0,51% - до $61,89 за баррель.

Стоит отметить, что сорт WTI дешевеет уже восемь сессий подряд, что является самым длительным периодом падения цен с 2014 года.

Читай также: Каких цен ожидать на бензин в Украине в ноябре-2018

Участники рынка ждут, что дефицита поставок не будет в условиях роста нефтедобычи в США и ряда исключений из иранских санкций, позволяющих Тегерану продолжить производство и экспорт нефти.

Как стало известно из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 ноября, подскочили на 7,83 млн баррелей. API сообщает о росте запасов пятую неделю подряд. Официальные данные министерства энергетики США также будут обнародованы сегодня в 17.30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что мировые цены на нефть стабилизировались.