В НБУ предлагают ограничить наценки на товары

Данилишин также выступает за возвращение госрегулирования цен и снижение налога на добавленную стоимость.

Госрегулирование цен не действует больше года depositphotos.com

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин предлагает вернуться к государственному регулированию цен. Об этом он написал на странице в Facebook.

Читай также: Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования "Считаю целесообразным следующие действия: внедрение сниженной ставки НДС на продукты питания; введение по аналогии с европейскими странами максимальных торговых наценок: максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% от цены производителя, на обычные товары - не должна быть выше 30% от цены производителя. На импортные товары - не более 30% от таможенной цены", - написал он.

Также Данилишин считает необходимым "обеспечение государственного контроля за ценообразованием на потребительском рынке (восстановление работы Государственной ценовой администрации)".

Ранее сообщалось о том, что в Украине возросли потребительские цены.