В НБУ предлагают ограничить наценки на товары
Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин предлагает вернуться к государственному регулированию цен. Об этом он написал на странице в Facebook.
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"Считаю целесообразным следующие действия: внедрение сниженной ставки НДС на продукты питания; введение по аналогии с европейскими странами максимальных торговых наценок: максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% от цены производителя, на обычные товары - не должна быть выше 30% от цены производителя. На импортные товары - не более 30% от таможенной цены", - написал он.
Также Данилишин считает необходимым "обеспечение государственного контроля за ценообразованием на потребительском рынке (восстановление работы Государственной ценовой администрации)".
Ранее сообщалось о том, что в Украине возросли потребительские цены.
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