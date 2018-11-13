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В НБУ предлагают ограничить наценки на товары

Комментариев: 4
Данилишин также выступает за возвращение госрегулирования цен и снижение налога на добавленную стоимость.
Госрегулирование цен не действует больше года
Госрегулирование цен не действует больше года
depositphotos.com

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин предлагает вернуться к государственному регулированию цен. Об этом он написал на странице в Facebook.

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"Считаю целесообразным следующие действия: внедрение сниженной ставки НДС на продукты питания; введение по аналогии с европейскими странами максимальных торговых наценок: максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% от цены производителя, на обычные товары - не должна быть выше 30% от цены производителя. На импортные товары - не более 30% от таможенной цены", - написал он. 

Также Данилишин считает необходимым "обеспечение государственного контроля за ценообразованием на потребительском рынке (восстановление работы Государственной ценовой администрации)".

Ранее сообщалось о том, что в Украине возросли потребительские цены.

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Теги: торговля, продукты, цены, НДС, НБУ, товары, Данилишин, госрегулирование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Gagarinn    13.11.2018, 15:29
Оценка:  0
Gagarinn
Барыги негодуют
гость  (аноним)  13.11.2018, 14:53
Оценка:  -1
гость
Ага, и если из партии овощей %8 спортилось, то заработал -5%
Peyot    13.11.2018, 14:11
Оценка:  0
Peyot
ну норм идея че сказать. и нужно еще сделать, что производитель мог наценить скажем 10%, а перепродавец не больше 3% ....
Адекваты    13.11.2018, 14:00
Оценка:  -1
Адекваты
К выборам?))
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