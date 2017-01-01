Никогда не говори никогда: Метро на Троещину построят через 5 лет

Киевский метрополитен объявил тендер на строительство метро на Троещину.

Тендерное объявление от КП “Киевский метрополитен“ было размещено на сайте публичных госзакупок Prozorro.

Об этом сообщают Финансы.

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“Строительство Подольсько-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги на жилищный массив Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо (проектные работы. Стадия “ТЭО”)”, – говорится в объявлении.

Начало аукциона планируется на 30 ноября, а проектные работы обещают завершить к концу 2019 года. Стартовая цена проектных работ на тендере составит 148,5 миллионов гривен.

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Сама линия метрополитена на Троещину составит почти 18 км и будет насчитывать 13 станций. Также создадут пересадочную линию между городской электричкой длиной в 1 км.

Завершить все работы по строительству и открыть новую, четвертую, ветку метро планируют за пять лет.

Хотя при этом, год назад после подписания соглашения с представителями китайских компаний China Railway International Group и China Pacific Construction Group, власти заявили, что построить метро в ближайшие несколько лет будет невозможно по ряду причин.

Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен перешел на безнал.