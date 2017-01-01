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Никогда не говори никогда: Метро на Троещину построят через 5 лет

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Киевский метрополитен объявил тендер на строительство метро на Троещину.
Объявлено тендер на строительство метро на Троещину
Объявлено тендер на строительство метро на Троещину
depositphotos.com

Тендерное объявление от КП “Киевский метрополитен“ было размещено на сайте публичных госзакупок Prozorro.

Об этом сообщают Финансы. 

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“Строительство Подольсько-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги на жилищный массив Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо (проектные работы. Стадия “ТЭО”)”, – говорится в объявлении.

Начало аукциона планируется на 30 ноября, а проектные работы обещают завершить к концу 2019 года. Стартовая цена проектных работ на тендере составит 148,5 миллионов гривен. 

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Сама линия метрополитена на Троещину составит почти 18 км и будет насчитывать 13 станций. Также создадут пересадочную линию между городской электричкой длиной в 1 км.

Завершить все работы по строительству и открыть новую, четвертую, ветку метро планируют за пять лет.

Хотя при этом, год назад после подписания соглашения с представителями китайских компаний China Railway International Group и China Pacific Construction Group, власти заявили, что построить метро в ближайшие несколько лет будет невозможно по ряду причин.

Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен перешел на безнал.

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