Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госстат назвал четыре продукта, подешевевших в 2018 году

Комментариев: 1
По состоянию на октябрь 2018 года, по сравнению с январем, в Украине подорожали почти все потребительские товары, кроме гречки, яиц, яблок и сахара.
Яйца в Украине подешевели с начала года в среднем на 7,3%
Яйца в Украине подешевели с начала года в среднем на 7,3%
depositphotos.com

В Украине за десять месяцев 2018 года подорожали почти все потребительские товары, кроме гречки, яиц, яблок и сахара. Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики об уровне потребительских цен в стране.

Читай также: “Закон о евробляхах“ удешевит новые автомобили - СМИ

Согласно исследованию, в октябре килограмм гречневой крупы в среднем по Украине стоил 16,94 грн, что почти на 25% дешевле, чем в январе (в октябре 2017 года гречка в среднем по Украине стоила 25,57 грн за кг).

Отмечено, что десяток яиц в прошлом месяце в среднем по Украине стоил 24,93 грн, на 7,3% дешевле, чем в январе этого года (в октябре 2017 года яйца в среднем по Украине стоили 22,72 грн за десяток).

Читай также: Большой розовый алмаз продали за 50 миллионов долларов

В свою очередь средние цены на яблоки в Украине в октябре против нынешнего января уменьшились на 39,2%, до 10,19 грн за кг (в октябре 2017 года яблоки в среднем по Украине стоили 16 грн за кг).

“Сахар в октябре подешевел на 8,2% по сравнению с январем этого года и стоил 14,49 грн за кг (в октябре 2017 года сахар в среднем по Украине стоил 17,43 грн за кг)“, - свидетельствует статистика.

Ранее сообщалось о том, что кабельное подорожает после Нового года.

Поделись:
Теги: инфляция, цена, продукты, цены, Подорожание, продукты питания, Госстат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  15.11.2018, 18:08
Оценка:  0
гость
насмешили! раньше подняли цены до маразма, а теперь подешевело... госстат пора разогнать! пользы 0, одни расходы на них! и какой толк от их информации?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь