Госстат назвал четыре продукта, подешевевших в 2018 году

По состоянию на октябрь 2018 года, по сравнению с январем, в Украине подорожали почти все потребительские товары, кроме гречки, яиц, яблок и сахара.

Яйца в Украине подешевели с начала года в среднем на 7,3% depositphotos.com

В Украине за десять месяцев 2018 года подорожали почти все потребительские товары, кроме гречки, яиц, яблок и сахара. Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики об уровне потребительских цен в стране.

Читай также: “Закон о евробляхах“ удешевит новые автомобили - СМИ

Согласно исследованию, в октябре килограмм гречневой крупы в среднем по Украине стоил 16,94 грн, что почти на 25% дешевле, чем в январе (в октябре 2017 года гречка в среднем по Украине стоила 25,57 грн за кг).

Отмечено, что десяток яиц в прошлом месяце в среднем по Украине стоил 24,93 грн, на 7,3% дешевле, чем в январе этого года (в октябре 2017 года яйца в среднем по Украине стоили 22,72 грн за десяток).

Читай также: Большой розовый алмаз продали за 50 миллионов долларов

В свою очередь средние цены на яблоки в Украине в октябре против нынешнего января уменьшились на 39,2%, до 10,19 грн за кг (в октябре 2017 года яблоки в среднем по Украине стоили 16 грн за кг).

“Сахар в октябре подешевел на 8,2% по сравнению с январем этого года и стоил 14,49 грн за кг (в октябре 2017 года сахар в среднем по Украине стоил 17,43 грн за кг)“, - свидетельствует статистика.

Ранее сообщалось о том, что кабельное подорожает после Нового года.