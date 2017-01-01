Украинцам разрешили выбирать между субсидией и льготой на тепло

Основанием для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг является удостоверение.

При льготной оплате за услуги квитанции жителям поступают уже с учетом скидки depositphotos.com

Кабинет министров предоставил право выбора украинским семьям – пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией.

Об этом сообщается на сайте Teplo.gov.ua.

Читай также: В Нафтогазе объяснили срыв отопительного сезона "Если семья имеет право на субсидию, но ее размер небольшой и, по ее мнению, целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы, то необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии. И наоборот: если отопительный период семье целесообразнее пользоваться субсидией, то необходимо подать заявление для назначения субсидии", – говорится в сообщении.

Основанием для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг является удостоверение, которое указывает, к какой категории льготников относится то или иное лицо, какая скидка по оплате за жилищно-коммунальные услуги ему полагается.

При льготной оплате за услуги квитанции жителям поступают уже с учетом скидки.

Основными категориями льготников, имеющих право на коммунальную скидку от государства, являются:

участники войны (50% скидка);

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (50% скидка);

лица, имеющие особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, их вдовы (вдовцы) (100% скидка);

участники боевых действий (75% скидка);

лица с инвалидностью вследствие войны (100% скидка);

ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС 1 и 2 категории (50% скидка);

жертвы нацистских преследований (скидка от 50 до 100%);

дети войны (25% скидка).

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